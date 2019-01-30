Баскетбол
УНИКС обыграл «Зенит» и гарантировал себе выход в плей-офф ЕврокубкаSport24.ru 13:59
УНИКС одержал четвертую победу в пяти матчах в группе Н и идет на первом месте в таблице. Команда гарантировала себе выход в плей-офф Еврокубка. «Зенит» проиграл в четвертый раз в пяти встречах и остается третьим в квартете, в плей-офф команда из Санкт-Петербурга не попадет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Происшествия
Задержан начальник штаба МВД Ингушетии
В Ингушетии задержали начальника штаба регионального МВД по подозрению в мошенничестве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей ведомства.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей
АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.
Обновлено в 06:00
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Наука
Названа неожиданная опасность домашних кошек
Датские ученые Копенгагенской университетской больницы выяснили, что у кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной шизофрении и других заболеваний.
Обновлено в 09:56
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Вашингтоне неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР
Неизвестный пытался напасть на автоколонну, предположительно, делегации КНР недалеко от Белого дома, в результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы США, сообщила корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в Twitter.
Обновлено в 16:20
Авто
Volkswagen третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире
Немецкий концерн Volkswagen Group третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире.
Обновлено в 03:15
Музыка
Питер Джексон снимет новый документальный фильм о The Beatles
Режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон снимет новый документальный фильм о культовой британской поп-группе The Beatles.
Обновлено в 13:23
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
ЖКХ
Снегопад в столице продлится до утра четверга
Снегопад, начавшийся в столице вечером в среду, продлится до утра четверга, 31 января.
Обновлено в 14:42
Интернет
Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN
Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения
Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Политика
К мэру Риги Ушакову пришли с обыском
По данным журналистов, четыре сотрудника антикоррупционного ведомства прибыли в Рижскую думу около полудня и направились в кабинет мэра.
Обновлено в 06:13
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Космос
Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида
Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено в 09:27
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни
Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками
Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Зампреду правительства Ленинградской области продлили срок задержания
Суд в Петербурге в среду продлил срок задержания заместителя председателя правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике Олега Коваля, обвиняемого ФСБ в организации мошенничества, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено в 12:37
Гаджеты
«Яндекс.Телефон» не пользуется спросом в России
«Яндекс.Телефон» не пользуется спросом у российских покупателей.
Обновлено в 01:37
Теннис
Мария Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы
Россиянка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы правого плеча, сообщается в микроблоге соревнований в Twitter.
Обновлено в 08:11
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Британский автопроизводитель Ginetta Cars готовится представить свой новый полностью карбоновый суперкар.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков
В Нигерии освободили шесть российских моряков, захваченных пиратами в начале января. Об этом проинформировали в посольстве РФ.
Обновлено в 09:42
Общество
На Средний Запад США пришли 30-градусные морозы
Обрушившиеся в минувший понедельник на районы Среднего Запада США (штаты Висконсин, Иллинойс, Индиана, Мичиган, Огайо, Айова, Канзас, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная и Южная Дакота) обильные снегопады с сильными ветрами сменились во вторник резким похолоданием, которое принес с собой арктический циклон.
Обновлено в 07:44
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб
Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Самый дорогой авианосец США несёт угрозу своим самолётам
Серьёзные проблемы выявлены на самом дорогом авианосце ВМС США USS Gerald Ford.
Обновлено в 17:10
Транспорт
В аэропортах могут ввести автоматический паспортный контроль
В российских аэропортах могут в скором времени появиться автоматизированные системы паспортного контроля (АСПК).
Обновлено в 02:08
Авто
Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат»
Американский автопроизводитель Chevrolet оснастил трековую версию Camaro ZL1 пакетом 1LE, увеличивающим динамические характеристики.
Обновлено в 12:58
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой
Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:39