УНИКС обыграл «Зенит» и гарантировал себе выход в плей-офф ЕврокубкаSport24.ru вчера в 13:59

УНИКС одержал четвертую победу в пяти матчах в группе Н и идет на первом месте в таблице. Команда гарантировала себе выход в плей-офф Еврокубка. «Зенит» проиграл в четвертый раз в пяти встречах и остается третьим в квартете, в плей-офф команда из Санкт-Петербурга не попадет.

УНИКС обыграл «Зенит» и гарантировал себе выход в плей-офф Еврокубка

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