УНИКС дома обыграл испанскую«Уникаху» из Малаги (87:84) в матче группового этапа Кубка Европы. Эта победа стала для казанцев девятой подряд в сезоне.

УНИКС обыграл «Уникаху» и продлил победную серию до 9 матчей

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