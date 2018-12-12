Баскетбол

УНИКС обыграл «Уникаху» и продлил победную серию до 9 матчей
Спорт БИЗНЕС Online
12:55

УНИКС дома обыграл испанскую«Уникаху» из Малаги (87:84) в матче группового этапа Кубка Европы. Эта победа стала для казанцев девятой подряд в сезоне.
Спорт БИЗНЕС Online12:55

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УНИКС обыграл «Уникаху» на групповом этапе Еврокубка

Sport24.ru13:03

21 очко Макколлума помогло УНИКСу победить «Уникаху»

Чемпионат12:56

УНИКС одержал пятую победу подряд в Еврокубке

Спорт-Экспресс12:56

УНИКС вышел в лидеры группы Кубка Европы

Kazanfirst.ru12:55

УНИКС обыграл «Уникаху» и обошел ее в таблице

Sportbox.RU12:53

УНИКС обыграл «Уникаху» и обошел ее в таблице

Матч ТВ12:53

УНИКС одержал пятую победу кряду в Еврокубке, обыграв «Уникаху»

Советский спорт12:50
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Баскетбол

Саратовский «Автодор» доминирует в игре с финской «Катайей»

Баскетбольный клуб «Автодор» в Саратове к большому перерыву обыгрывает финскую «Катайю» со счетом 50:29.
Обновлено в 10:51
Баскетбол

Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк посещает матчи «Торонто»

Президенты и генеральные менеджеры клубов НБА почти никогда не посещают матчи, в которых не участвует их команда, отмечает издание.
Обновлено в 12:28
Баскетбол

Горан Драгич: «Игра Луки Дончича в НБА не удивляет меня»

Разыгрывающий «Майами» Горан Драгич признался, что ни чуть не удивлен фантастическим дебютом в НБА его партнера по сборной Словении Луки Дончича.
Обновлено в 12:44
Баскетбол

Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в матче с «Атлантой»

Согласно сообщению The Dallas Morning News, форвард «Мэверикс» Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в сегодняшнем матче с «Атлантой».
Обновлено в 12:04
Баскетбол

«Индиана» может обменять Дэррена Коллисона или Кори Джозефа

Согласно сообщению ESPN.com, «Индиана» по ходу нынешнего сезона может обменять одного из своих разыгрывающих – Дэррена Коллисона или Кори Джозефа.
Обновлено в 11:19
Баскетбол

Майк Д’Антони: «Скамейка выиграла матч с „Портлендом“»

Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони после победы над «Портлендом» (111:104) отдал должное запасным игрокам.
Обновлено в 03:06
Баскетбол

Сельчук Эрнак возглавит «Дарушафаку»

Новым главным тренером «Дарушафаки» станет Сельчук Эрнак.
Обновлено в 09:51
Баскетбол

Джеральд Грин исполнил эффектный путбэк

Защитник «Рокетс» Джеральд Грин исполнил эффектный путбэк и был признан автором лучшего данка игрового дня в НБА.
Обновлено в 02:40
Баскетбол

Виктор Оладипо может вернуться в строй в матче с «Милуоки»

Защитник «Индианы» Виктор Оладипо имеет шанс сыграть в матче с «Милуоки» в среду. Участие лидера «Пэйсерс» в игре находится «под вопросом».
Обновлено в 08:12
Баскетбол

Мицич, Швед и новый «Жальгирис». Чем удивляет Евролига в новом сезоне

Взглянув на турнирную таблицу Евролиги после одиннадцати туров, сложно заметить какие-то тектонические сдвиги или сюрпризы, которые не просматривались до начала октября.
Обновлено в 11:03
Баскетбол

Джимми Батлер избежал серьезной травмы

Защитник «Сиксерс» Джимми Батлер избежал серьезной травмы паха. Батлер получил повреждение в игре с «Пистонс» в понедельник.
Обновлено в 02:33
Баскетбол

Кавай Ленард не захотел говорить с журналистом о Рождестве

Форвард «Рэпторс» Кавай Ленард во время общения с журналистами в Лос-Анджелесе услышал неожиданный вопрос.
Обновлено в 03:18
Баскетбол

Лу Уильямс пропустит две недели из-за травмы подколенного сухожилия

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс сообщил, что атакующий защитник Лу Уильямс не поможет команде в течение двух недель из-за травмы правого подколенного сухожилия.
Обновлено в 02:13
Баскетбол

Дирк Бауэрманн покинул пост главного тренера «Сычуаня»

«Сычуань» освободил Дирка Бауэрманна от должности главного тренера. Китайский клуб потерпел 12 поражений подряд.
Обновлено в 06:02
Баскетбол

Шакил О’Нил: «Лейкерс» образца 2001 года с легкостью обыграли бы нынешних «Уорриорз»

Член Зала славы Шакил О’Нил считает, что «Лейкерс» образца 2001 года с легкостью обыграли бы нынешнюю команду «Уорриорз».
Обновлено в 11:45
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Российский баскетбольный клуб из Казани. Выступает в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. УНИКС - аббревиатура от «Университет - Культура - Спорт».
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Малага
Испанский баскетбольный клуб из города Малага. В Европе также известен под «спонсорским» названием «Уникаха», по названию крупной финансовой группы.
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