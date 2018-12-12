Баскетбол
УНИКС обыграл «Уникаху» и продлил победную серию до 9 матчей
УНИКС обыграл «Уникаху» и продлил победную серию до 9 матчейСпорт БИЗНЕС Online12:55
УНИКС дома обыграл испанскую«Уникаху» из Малаги (87:84) в матче группового этапа Кубка Европы. Эта победа стала для казанцев девятой подряд в сезоне.
Спорт БИЗНЕС Online12:55
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Баскетбол
Саратовский «Автодор» доминирует в игре с финской «Катайей»
Баскетбольный клуб «Автодор» в Саратове к большому перерыву обыгрывает финскую «Катайю» со счетом 50:29.
Обновлено в 10:51
Баскетбол
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк посещает матчи «Торонто»
Президенты и генеральные менеджеры клубов НБА почти никогда не посещают матчи, в которых не участвует их команда, отмечает издание.
Обновлено в 12:28
Баскетбол
Горан Драгич: «Игра Луки Дончича в НБА не удивляет меня»
Разыгрывающий «Майами» Горан Драгич признался, что ни чуть не удивлен фантастическим дебютом в НБА его партнера по сборной Словении Луки Дончича.
Обновлено в 12:44
Баскетбол
Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в матче с «Атлантой»
Согласно сообщению The Dallas Morning News, форвард «Мэверикс» Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в сегодняшнем матче с «Атлантой».
Обновлено в 12:04
Баскетбол
«Индиана» может обменять Дэррена Коллисона или Кори Джозефа
Согласно сообщению ESPN.com, «Индиана» по ходу нынешнего сезона может обменять одного из своих разыгрывающих – Дэррена Коллисона или Кори Джозефа.
Обновлено в 11:19
Баскетбол
Майк Д’Антони: «Скамейка выиграла матч с „Портлендом“»
Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони после победы над «Портлендом» (111:104) отдал должное запасным игрокам.
Обновлено в 03:06
Баскетбол
Сельчук Эрнак возглавит «Дарушафаку»
Новым главным тренером «Дарушафаки» станет Сельчук Эрнак.
Обновлено в 09:51
Баскетбол
Джеральд Грин исполнил эффектный путбэк
Защитник «Рокетс» Джеральд Грин исполнил эффектный путбэк и был признан автором лучшего данка игрового дня в НБА.
Обновлено в 02:40
Баскетбол
Виктор Оладипо может вернуться в строй в матче с «Милуоки»
Защитник «Индианы» Виктор Оладипо имеет шанс сыграть в матче с «Милуоки» в среду. Участие лидера «Пэйсерс» в игре находится «под вопросом».
Обновлено в 08:12
Баскетбол
Мицич, Швед и новый «Жальгирис». Чем удивляет Евролига в новом сезоне
Взглянув на турнирную таблицу Евролиги после одиннадцати туров, сложно заметить какие-то тектонические сдвиги или сюрпризы, которые не просматривались до начала октября.
Обновлено в 11:03
Баскетбол
Джимми Батлер избежал серьезной травмы
Защитник «Сиксерс» Джимми Батлер избежал серьезной травмы паха. Батлер получил повреждение в игре с «Пистонс» в понедельник.
Обновлено в 02:33
Баскетбол
Кавай Ленард не захотел говорить с журналистом о Рождестве
Форвард «Рэпторс» Кавай Ленард во время общения с журналистами в Лос-Анджелесе услышал неожиданный вопрос.
Обновлено в 03:18
Баскетбол
Лу Уильямс пропустит две недели из-за травмы подколенного сухожилия
Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс сообщил, что атакующий защитник Лу Уильямс не поможет команде в течение двух недель из-за травмы правого подколенного сухожилия.
Обновлено в 02:13
Баскетбол
Дирк Бауэрманн покинул пост главного тренера «Сычуаня»
«Сычуань» освободил Дирка Бауэрманна от должности главного тренера. Китайский клуб потерпел 12 поражений подряд.
Обновлено в 06:02
Баскетбол
Шакил О’Нил: «Лейкерс» образца 2001 года с легкостью обыграли бы нынешних «Уорриорз»
Член Зала славы Шакил О’Нил считает, что «Лейкерс» образца 2001 года с легкостью обыграли бы нынешнюю команду «Уорриорз».
Обновлено в 11:45