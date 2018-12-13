УНИКС дома обыграл испанскую «Уникаху» из Малаги (87:84) в матче группового этапа Кубка Европы. Эта победа стала для казанцев девятой подряд в сезоне.

УНИКС обыграл «Уникаху» и продлил победную серию до 9 матчей

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