Встреча завершилась со счетом 87:84 в пользу казанцев. Благодаря этой победе УНИКС вышел на первое место в группе, «Уникаха» опустилась на второе.

УНИКС обыграл «Уникаху» и обошел ее в таблице

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