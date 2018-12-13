Баскетбол

УНИКС обыграл «Уникаху» и обошел ее в таблице
Матч ТВ
12:53

Встреча завершилась со счетом 87:84 в пользу казанцев. Благодаря этой победе УНИКС вышел на первое место в группе, «Уникаха» опустилась на второе.
Матч ТВ12:53

Подробнее о событии

Форвард УНИКСа о матче против «Уникахи»: Не совладал с эмоциями в концовке и набрал пять фолов

Татар-информ16:40

21 очко Макколлума помогло УНИКСу победить «Уникаху»

Чемпионат12:56

УНИКС одержал пятую победу подряд в Еврокубке

Спорт-Экспресс12:56

УНИКС вышел в лидеры группы Кубка Европы

Kazanfirst.ru12:55

УНИКС обыграл «Уникаху» и обошел ее в таблице

Матч ТВ12:53

УНИКС одержал пятую победу кряду в Еврокубке, обыграв «Уникаху»

Советский спорт12:50

УНИКС обыграл «Уникаху» на групповом этапе Еврокубка

Sport24.ru13:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Баскетбол

Курское «Динамо» на выезде выиграло у «Авениды» в Евролиге FIBA

Обновлено в 17:51
Баскетбол

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Авеллино» в Лиге чемпионов

Обновлено в 17:36
Баскетбол

Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк посещает матчи «Торонто»

Президенты и генеральные менеджеры клубов НБА почти никогда не посещают матчи, в которых не участвует их команда, отмечает издание.
Обновлено в 12:28
Баскетбол

Майк Д’Антони: «Скамейка выиграла матч с „Портлендом“»

Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони после победы над «Портлендом» (111:104) отдал должное запасным игрокам.
Обновлено в 03:06
Баскетбол

Горан Драгич: «Игра Луки Дончича в НБА не удивляет меня»

Обновлено в 12:44
Баскетбол

Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в матче с «Атлантой»

Согласно сообщению The Dallas Morning News, форвард «Мэверикс» Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в сегодняшнем матче с «Атлантой».
Обновлено в 12:04
Баскетбол

Сельчук Эрнак возглавит «Дарушафаку»

Новым главным тренером «Дарушафаки» станет Сельчук Эрнак.
Обновлено в 09:51
Баскетбол

«Индиана» может обменять Дэррена Коллисона или Кори Джозефа

Согласно сообщению ESPN.com, «Индиана» по ходу нынешнего сезона может обменять одного из своих разыгрывающих – Дэррена Коллисона или Кори Джозефа.
Обновлено в 11:19
Баскетбол

Виктор Оладипо может вернуться в строй в матче с «Милуоки»

Защитник «Индианы» Виктор Оладипо имеет шанс сыграть в матче с «Милуоки» в среду. Участие лидера «Пэйсерс» в игре находится «под вопросом».
Обновлено в 08:12
Баскетбол

Попович обошёл Райли по количеству побед в качестве главного тренера

69-летний специалист обошёл по этому показателю Пэта Райли и поднялся на 4-е место в истории лиги.
Обновлено в 01:27
Баскетбол

Кайл Хайнс – в рубрике «Focus on»

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс накануне матча Евролиги с «Химками» стал героем рубрики «Focus on».
Обновлено в 14:30
Баскетбол

Артем Забелин: «С каждой новой игрой лучше чувствуем себя как команда»

Центровой «Автодора» Артем Забелин прокомментировал победу над «Катайей» (98:57) в Кубке ФИБА-Европа.
Обновлено в 12:48
Баскетбол

Мицич, Швед и новый «Жальгирис». Чем удивляет Евролига в новом сезоне

Взглянув на турнирную таблицу Евролиги после одиннадцати туров, сложно заметить какие-то тектонические сдвиги или сюрпризы, которые не просматривались до начала октября.
Обновлено в 11:03
Баскетбол

Джимми Батлер избежал серьезной травмы

Защитник «Сиксерс» Джимми Батлер избежал серьезной травмы паха. Батлер получил повреждение в игре с «Пистонс» в понедельник.
Обновлено в 02:33
Баскетбол

Шакил О’Нил: «Лейкерс» образца 2001 года с легкостью обыграли бы нынешних «Уорриорз»

Член Зала славы Шакил О’Нил считает, что «Лейкерс» образца 2001 года с легкостью обыграли бы нынешнюю команду «Уорриорз».
Обновлено в 11:45
ещё по теме
УНИКС
Спортивный клуб
Российский баскетбольный клуб из Казани. Выступает в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. УНИКС - аббревиатура от «Университет - Культура - Спорт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Малага
Испанский баскетбольный клуб из города Малага. В Европе также известен под «спонсорским» названием «Уникаха», по названию крупной финансовой группы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное