Баскетбол
Встреча завершилась со счетом 87:84 в пользу казанцев. Благодаря этой победе УНИКС вышел на первое место в группе, «Уникаха» опустилась на второе.
Матч ТВ12:53
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Баскетбол
Курское «Динамо» на выезде выиграло у «Авениды» в Евролиге FIBA
Обновлено в 17:51
Баскетбол
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Авеллино» в Лиге чемпионов
Обновлено в 17:36
Баскетбол
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк посещает матчи «Торонто»
Президенты и генеральные менеджеры клубов НБА почти никогда не посещают матчи, в которых не участвует их команда, отмечает издание.
Обновлено в 12:28
Баскетбол
Майк Д’Антони: «Скамейка выиграла матч с „Портлендом“»
Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони после победы над «Портлендом» (111:104) отдал должное запасным игрокам.
Обновлено в 03:06
Баскетбол
Горан Драгич: «Игра Луки Дончича в НБА не удивляет меня»
Обновлено в 12:44
Баскетбол
Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в матче с «Атлантой»
Согласно сообщению The Dallas Morning News, форвард «Мэверикс» Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в сегодняшнем матче с «Атлантой».
Обновлено в 12:04
Баскетбол
Сельчук Эрнак возглавит «Дарушафаку»
Новым главным тренером «Дарушафаки» станет Сельчук Эрнак.
Обновлено в 09:51
Баскетбол
«Индиана» может обменять Дэррена Коллисона или Кори Джозефа
Согласно сообщению ESPN.com, «Индиана» по ходу нынешнего сезона может обменять одного из своих разыгрывающих – Дэррена Коллисона или Кори Джозефа.
Обновлено в 11:19
Баскетбол
Виктор Оладипо может вернуться в строй в матче с «Милуоки»
Защитник «Индианы» Виктор Оладипо имеет шанс сыграть в матче с «Милуоки» в среду. Участие лидера «Пэйсерс» в игре находится «под вопросом».
Обновлено в 08:12
Баскетбол
Попович обошёл Райли по количеству побед в качестве главного тренера
69-летний специалист обошёл по этому показателю Пэта Райли и поднялся на 4-е место в истории лиги.
Обновлено в 01:27
Баскетбол
Кайл Хайнс – в рубрике «Focus on»
Центровой ЦСКА Кайл Хайнс накануне матча Евролиги с «Химками» стал героем рубрики «Focus on».
Обновлено в 14:30
Баскетбол
Артем Забелин: «С каждой новой игрой лучше чувствуем себя как команда»
Центровой «Автодора» Артем Забелин прокомментировал победу над «Катайей» (98:57) в Кубке ФИБА-Европа.
Обновлено в 12:48
Баскетбол
Мицич, Швед и новый «Жальгирис». Чем удивляет Евролига в новом сезоне
Взглянув на турнирную таблицу Евролиги после одиннадцати туров, сложно заметить какие-то тектонические сдвиги или сюрпризы, которые не просматривались до начала октября.
Обновлено в 11:03
Баскетбол
Джимми Батлер избежал серьезной травмы
Защитник «Сиксерс» Джимми Батлер избежал серьезной травмы паха. Батлер получил повреждение в игре с «Пистонс» в понедельник.
Обновлено в 02:33
Баскетбол
Шакил О’Нил: «Лейкерс» образца 2001 года с легкостью обыграли бы нынешних «Уорриорз»
Член Зала славы Шакил О’Нил считает, что «Лейкерс» образца 2001 года с легкостью обыграли бы нынешнюю команду «Уорриорз».
Обновлено в 11:45