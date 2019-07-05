Футбол

УНИКС объявил о подписании ПалссонаМатч ТВ вчера в 22:08

Форвард Хаукур Палссон продолжит карьеру в России. УНИКС объявил о подписании контракта с 27-летним исландцем.
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Палссон стал игроком УНИКСа

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УНИКС усилился Хаукуром Палссоном

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Исландский форвард Палссон перешёл в УНИКС

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УНИКС подписал контракт с форвардом сборной Исландии Палссоном

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