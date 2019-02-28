УК «Динамо» поддержала решение о переносе матча со «Спартаком»РИА Новости 10:51

В среду комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску полей не приняла газон арены "Динамо". Теперь "бело-голубые" должны определить стадион, на котором проведут матч 19-го тура чемпионата России со столичным "Спартаком".

УК «Динамо» поддержала решение о переносе матча со «Спартаком»

Политика Генпрокурор Израиля решил предъявить обвинения Нетаньяху Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерениях предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, пишет The Jerusalem Post.

Происшествия В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.

Политика Россия заявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил о завершении интеграции Крыма в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России.

Энергетика «Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» почти на $200 млн Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража увеличился почти на $200 млн, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Космос На МКС впервые в истории протестировали огнетушитель Космонавт Олег Кононенко впервые протестировал на Международной космической станции (МКС) работоспособность космических огнетушителей, получив на это разрешение с Земли.

Финансы Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год.

Политика В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что США на саммите в Ханое потребовали "еще одну" меру для снятия санкций, сообщило агентство Ренхап.

Общество Документ о Севастополе с подписью Сталина выставят на торги во Франции Оригинальный документ за подписью Сталина выставит на торги французский аукционный дом Drouot.

Музыка Умер композитор Андре Превин, завоевавший четыре «Оскара» Американский композитор, дирижер и джазовый пианист Андре Превин умер на 90-м году жизни, сообщает "Би-би-си".

Экономика Кудрин назвал россиян отсталыми Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.

Происшествия В Басманном суде посетитель поджег файер в зале суда Приставы задержали молодого человека, поджегшего файер на заседании в Басманном суде Москвы.

Политика Раскрыта позиция США по новому походу украинских кораблей в Керченский пролив США отказались обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку в случае нового похода кораблей Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины в Керченский пролив.

Общество Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе YouTube Пользователи видеосервиса YouTube во всем мире начали сообщать о масштабных сбоях в работе сайта.

Экономика Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.

Происшествия Лыжники пострадали при сходе лавины в районе курорта Архыз Шесть человек пострадали в результате схода снежной лавины на хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.

Футбол В УЕФА назвали срок дисквалификации Рамоса Дисциплинарный комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о дисквалификации защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса, передает официальный сайт организации.

Спорт Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях.

Армия и оружие На авианосце «Адмирал Кузнецов» сменили командира На флагманском корабле ВМФ России — тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" — сменили командира, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Происшествия Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.

Спорт Трое россиян квалифицировались в финал по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ в Австрии Россияне Евгений Климов, Дмитрий Васильев и Роман Трофимов вышли в финал соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде.