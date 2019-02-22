Единоборства

UFC Fight Night 145: Сантос досрочно победил БлаховичаЧемпионат вчера в 17:05

В Праге завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 145. Главным его событием стал поединок в полутяжёлом весе, в котором встретились Тьяго Сантос и Ян Блахович. Победителем этого противостояния стал Сантос, оформивший досрочную победу в третьем раунде.
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Ян Блахович
Польский боец без правил
Polish professional mixed martial artist currently competing in the Light Heavyweight division of the Ultimate Fighting Championship. A professional competitor since 2007, Błachowicz has also formerly competed for KSW and is the former KSW Light Heavyweight Champion. As of November 7, 2018, he is #4 in official UFC light heavyweight rankings.
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