Единоборства
24 ноября в Пекине (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 141. Во время официальной процедуры взвешивания россиянин Сергей Павлович оказался тяжелее своего соперника из Голландии Алистара Оверима. Павлович показал на весах 116,6 килограммов, а Оверим 112.
Советский спортвчера в 04:45
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Единоборства
Нганну нокаутировал Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 141
Обновлено в 11:21
Единоборства
Бивол защитит чемпионский титул WBA в бою с Паскалем
Поединок по защите титула чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе, который россиянин получил в 2017 году, пройдёт в Атлантик-Сити (США).
Обновлено в 15:00
Единоборства
У чемпиона UFC Нурмагомедова умер дедушка
Обновлено в 08:26
Единоборства
Янькова и Свик объявили о помолвке
Российский боец MMA Анастасия Янькова и бывший боец UFC Майк Свик объявили о помолвке.
Обновлено в 14:55
Единоборства
Кубок Мира-2019 по вольной борьбе может пройти в Якутске
Только что Федерация спортивной борьбы России официально сообщила, что Кубок Мира-2019 по вольной борьбе этой весной может состояться в России - после восьмилетнего перерыва, в последний раз наша страна принимала Кубок в 2011 году.
Обновлено в 13:03
Единоборства
Хирн не исключил, что соперником Джошуа станет Владимир Кличко
Эдди Хирн, промоутер обладателя поясов WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа, вновь поделился мнением о том, кто может стать следующим соперником его клиента.
Обновлено вчера в 14:33
Единоборства
Красноярец победил в международном турнире по боям без правил
Вечером в пятницу, 23 ноября, в Красноярске завершился бойцовский чемпионат по боям без правил «Противостояние 3». Всего вчера состоялось 8 боев, в 4 из которых победили красноярцы.
Обновлено в 11:55
Единоборства
Российский кикбоксер побил украинского и стал чемпионом Европы
Чемпионом Европы стал подмосковный кикбоксер Борис Шикунов 24 ноября, сообщает официальный сайт Правительства Московской области.
Обновлено в 13:40
Единоборства
Нганну вернулся: забил соперника за 45 секунд
Президент UFC Дэйна Уайт обвинял Нганну в звездной болезни, это подтверждал бывший главный тренер бойца: по их словам, на волне успеха камерунец так зазнался, что стал забивать на тренировки.
Обновлено в 11:16
Единоборства
Серпуховичей приглашают на областной турнир по ММА
Обновлено в 04:01
Единоборства
На чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутске начались первые схватки
На чемпионате мира по мас-рестлингу, проходящему в Якутске 24-25 ноября, начались первые схватки, сообщает ЯСИА.
Обновлено в 05:12
Единоборства
Вера защитил титул чемпиона ONE в тяжёлом весе
Обновлено в 13:24
Единоборства
Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с Вагнером Сильва
Нижегородец, шестикратный чемпион мира по боевому самбу Вячеслав Василевский одержал победу в поединке с Вагнером Сильва в рамках Международного турнира по единоборствам «Кубок дружбы»: «Сборная России» — «Сборная Сербии» 24 ноября, сообщил спортсмен.
Обновлено в 10:27
Единоборства
Саратовский чемпион покорил Крым у стен древней Кафы
Представитель старейшего саратовского клуба исторического фехтования «Стальное копье», чемпион России Юрий Слободяник стал победителем I Всероссийского турнира «Щит Кафы».
Обновлено в 03:55
Единоборства
Воронежец Дмитрий Бешенец стал чемпионом мира по джиу-джитсу
В шведском Мальме стартовал Чемпионат мира по джиу-джитсу.
Обновлено в 03:43