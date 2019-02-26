УЕФА завел дело в отношении Симеоне за поведение в матче с «Ювентусом»Вести.Ru 17:58

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело против главного тренера испанского "Атлетико" Диего Симеоне. Наставника мадридского клуба могут наказать за некорректное поведение во время игры 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом".

УЕФА завел дело в отношении Симеоне за поведение в матче с «Ювентусом»

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