Футбол

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока недели
Еженедельник Футбол
06:12

ПСВ — Барселона
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 28 ноября
Стадион Филипс
Йоррит Хендрикс
25′
61′
Лионель Месси
69′
Филиппе Коутиньо
Малком
70′
Жерар Пике
Йоррит Хендрикс
Эрик Гутьеррес
71′
Гастон Перейро
Доньелл Мален
71′
Стивен Бергвейн
Максимилиано Ромеро
79′
80′
Усман Дембеле
Денис Суарес
Люк де Йонг
83′
Эрик Гутьеррес
83′
Люк де Йонг
84′
86′
Жорди Альба
90′+3′
Жерар Пике
УЕФА запустил голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На звание претендуют несколько игроков топ-клубов. Награду может получить Лионель Месси («Барселона»).
Еженедельник Футбол06:12

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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов

Газета.Ru28 ноября в 19:21
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