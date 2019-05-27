Футбол

УЕФА запретил акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом Лиги ЕвропыСпорт день за днем 05:57

Челси — Арсенал
29 мая
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
Игроки «Арсенала» не смогут провести акцию в поддержку полузащитника Генриха Мхитаряна перед началом финального матча Лиги Европы с «Челси» в Баку, сообщает Daily Mail. Футболисты «Арсенала» хотели выйти на разминку в футболках с фамилией Мхитаряна на спине, но УЕФА запретил.
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с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил игрокам британского футбольного клуба «Арсенал» проводить акцию в поддержку их полузащитника Генриха Мхитаряна, пишет издание Daily Mail
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