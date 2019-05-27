УЕФА запретил акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом Лиги ЕвропыСпорт день за днем 05:57

с чего всё началось

Игроки «Арсенала» не смогут провести акцию в поддержку полузащитника Генриха Мхитаряна перед началом финального матча Лиги Европы с «Челси» в Баку, сообщает Daily Mail. Футболисты «Арсенала» хотели выйти на разминку в футболках с фамилией Мхитаряна на спине, но УЕФА запретил.

Спорт день за днем

УЕФА запретил акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом Лиги Европы

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