Футбол

УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку МхитарянаPravda.Ru 06:11

Челси — Арсенал
29 мая
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
УЕФА не разрешил лондонскому "Арсеналу" проводить акцию в поддержку футболиста Генриха Мхитаряна. "Канониры" хотели выйти на разминку перед финалом Лиги Европы в Баку в футболках с фамилией армянского полузащитника. По регламенту еврокубковых турниров, любые акции должны быть согласованы с УЕФА.
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УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна

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УЕФА не даёт разрешение провести «Арсеналу» акцию в поддержку Мхитаряна в Баку

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