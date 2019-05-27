Футбол
УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в БакуREGNUM вчера в 07:00
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил игрокам британского футбольного клуба «Арсенал» проводить акцию в поддержку их полузащитника Генриха Мхитаряна, пишет издание Daily Mail.Аргументы и Фактывчера в 08:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Эмери: как бы Мхитаряну ни гарантировали безопасность в Баку, он её не чувствует
Чемпионатвчера в 11:00
УЕФА запретил футболистам «Арсенала» в финале ЛЕ провести акцию в честь Мхитаряна
Советский спортвчера в 05:35
СМИ: УЕФА запретит «Арсеналу» выходить на финал ЛЕ в футболках в поддержку Мхитаряна
Спорт-Экспрессвчера в 04:59
УЕФА не разрешит «Арсеналу» провести акцию в поддержку Мхитаряна на финале Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 09:13
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
Перес: «Реал» несколько лет пытается подписать Азара
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о возможном переходе в мадридский клуб полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Магазины могут обязать принимать у россиян бутылки по 5–7 рублей
В стране может возродиться практика приема бутылок. Даже примерные расценки известны: от 5 до 7 рублей за бутылку.
Обновлено вчера в 03:40
Политика
На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:32
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Медведев допустил расширение ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Министр предложил вообще отменить пенсии
Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Общество
В Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала года
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала 2019 года.
Обновлено в 01:36
Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Сарика Андреасяна «Кома»
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррель
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $70,21 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:47
Общество
Школьники Башкирии сдали ЕГЭ по географии и литературе
Экзамены длятся почти четыре часа. Всего в республике 67 пунктов проведения ЕГЭ. Географию сдают 688 человек, литературу - 997.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Дани Алвес сменил Неймара в роли капитана сборной Бразилии
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США
Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:54
Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Маржа на нуле Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал "Биржевой товарный рынок России", который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Обновлено в 00:00
Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Политика
Борис Титов рассказал президенту о преследовании бизнеса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов в понедельник представил президенту Владимиру Путину ежегодный доклад о правах человека в области предпринимательской деятельности.
Обновлено вчера в 17:10
Здоровье
Редкую операцию сделали 77-летнему пациенту южно-сахалинские врачи
Сахалинцу сделали две операции, в ходе первой удалили опухоль, на второй сделали реконструкцию кожного покрова.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Около 450 боевиков напали на позиции сирийских военных в Хаме
Обновлено вчера в 15:38