УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в БакуREGNUM вчера в 07:00

с чего всё началось

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».

УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку

Спорт день за днем

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Энергетика Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль Маржа на нуле Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал "Биржевой товарный рынок России", который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).

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