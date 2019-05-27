Футбол
УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в БакуREGNUM 07:00
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».
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