УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в БакуREGNUM 07:00

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».

УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку

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