Футбол

УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку МхитарянаPravda.Ru 06:11

Челси — Арсенал
29 мая
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
УЕФА не разрешил лондонскому "Арсеналу" проводить акцию в поддержку футболиста Генриха Мхитаряна. "Канониры" хотели выйти на разминку перед финалом Лиги Европы в Баку в футболках с фамилией армянского полузащитника. По регламенту еврокубковых турниров, любые акции должны быть согласованы с УЕФА.
Читать в источнике
с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил игрокам британского футбольного клуба «Арсенал» проводить акцию в поддержку их полузащитника Генриха Мхитаряна, пишет издание Daily Mail
.
Аргументы и Факты08:19

Подробнее о событии

УЕФА не разрешит «Арсеналу» провести акцию в поддержку Мхитаряна на финале Лиги Европы

Sport24.ru09:13

Игроки «Арсенала» не смогут провести акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом ЛЕ в Баку из-за правил УЕФА

Sports.ru06:16

УЕФА не даст «Арсеналу» провести акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом ЛЕ

Чемпионат05:27

СМИ: УЕФА запретит «Арсеналу» выходить на финал ЛЕ в футболках в поддержку Мхитаряна

Спорт-Экспресс04:59

УЕФА запретил футболистам «Арсенала» в финале ЛЕ провести акцию в честь Мхитаряна

Советский спорт05:35

УЕФА запретил акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом Лиги Европы

Спорт день за днем05:57

УЕФА не даёт разрешение провести «Арсеналу» акцию в поддержку Мхитаряна в Баку

Sport.ru05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало публикацию "Известий" об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Происшествия

Два теплохода столкнулись в Москве

На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено в 12:48
Авто

АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross

Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
Обновлено в 02:39
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 04:34
Происшествия

Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского

В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Политика

На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»

На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
Обновлено в 12:41
Здоровье

Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов

Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины

"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
Обновлено в 10:55
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 06:23
Общество

Чихающий кот Эллиот из Британии не может найти хозяев из-за недуга

Обновлено в 11:07
Происшествия

Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии

По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Путешествия

Названы самые дешевые курорты в России

Обновлено в 07:50
Происшествия

Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту

В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции, опережая партию президента Эммануэля Макрона, как свидетельствуют данные экзитполов, представленные социологической службой Elabe.
Обновлено вчера в 16:01
Гаджеты

Смартфон Meizu 16Xs показали в модных защитных чехлах

В новом смартфоне будет установлен процессор Snapdragon 712, а памяти предложат 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ ПЗУ.
Обновлено в 12:50
Политика

СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных «Миротворца»

Обновлено в 12:17
Политика

Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
Общество

Крупнейшая немецкая газета «Бильд» вышла с выкройкой кипы на первой полосе

Газета опубликовала несколько материалов об антисемитизме, в том числе и колонку главного редактора под заголовком "Кипа – это часть Германии".
Обновлено в 12:31
Общество

Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России

Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом

Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное