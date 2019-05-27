Футбол
УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку МхитарянаPravda.Ru 06:11
УЕФА не разрешил лондонскому "Арсеналу" проводить акцию в поддержку футболиста Генриха Мхитаряна. "Канониры" хотели выйти на разминку перед финалом Лиги Европы в Баку в футболках с фамилией армянского полузащитника. По регламенту еврокубковых турниров, любые акции должны быть согласованы с УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил игрокам британского футбольного клуба «Арсенал» проводить акцию в поддержку их полузащитника Генриха Мхитаряна, пишет издание Daily Mail.Аргументы и Факты08:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало публикацию "Известий" об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Москве
На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады
Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено в 12:48
Авто
АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross
Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
Обновлено в 02:39
Происшествия
Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского
В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Политика
На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»
На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
Обновлено в 12:41
Здоровье
Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов
Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины
"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
Обновлено в 10:55
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»
Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Путешествия
Названы самые дешевые курорты в России
Обновлено в 07:50
Происшествия
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции, опережая партию президента Эммануэля Макрона, как свидетельствуют данные экзитполов, представленные социологической службой Elabe.
Обновлено вчера в 16:01
Гаджеты
Смартфон Meizu 16Xs показали в модных защитных чехлах
В новом смартфоне будет установлен процессор Snapdragon 712, а памяти предложат 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ ПЗУ.
Обновлено в 12:50
Политика
СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных «Миротворца»
Обновлено в 12:17
Политика
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
Общество
Крупнейшая немецкая газета «Бильд» вышла с выкройкой кипы на первой полосе
Газета опубликовала несколько материалов об антисемитизме, в том числе и колонку главного редактора под заголовком "Кипа – это часть Германии".
Обновлено в 12:31
Общество
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44