УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку МхитарянаPravda.Ru 06:11

с чего всё началось

УЕФА не разрешил лондонскому "Арсеналу" проводить акцию в поддержку футболиста Генриха Мхитаряна. "Канониры" хотели выйти на разминку перед финалом Лиги Европы в Баку в футболках с фамилией армянского полузащитника. По регламенту еврокубковых турниров, любые акции должны быть согласованы с УЕФА.

Спорт день за днем

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Происшествия На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

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Политика На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине» На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

Здоровье Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.

Здоровье Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.

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Музыка Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети» Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.

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Гаджеты Смартфон Meizu 16Xs показали в модных защитных чехлах В новом смартфоне будет установлен процессор Snapdragon 712, а памяти предложат 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ ПЗУ.

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Общество Крупнейшая немецкая газета «Бильд» вышла с выкройкой кипы на первой полосе Газета опубликовала несколько материалов об антисемитизме, в том числе и колонку главного редактора под заголовком "Кипа – это часть Германии".

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