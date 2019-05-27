Футбол

УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку МхитарянаPravda.Ru 06:11

Челси — Арсенал
29 мая
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
УЕФА не разрешил лондонскому "Арсеналу" проводить акцию в поддержку футболиста Генриха Мхитаряна. "Канониры" хотели выйти на разминку перед финалом Лиги Европы в Баку в футболках с фамилией армянского полузащитника. По регламенту еврокубковых турниров, любые акции должны быть согласованы с УЕФА.
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с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил игрокам британского футбольного клуба «Арсенал» проводить акцию в поддержку их полузащитника Генриха Мхитаряна, пишет издание Daily Mail
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