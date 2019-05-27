УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку МхитарянаPravda.Ru 06:11

с чего всё началось

УЕФА не разрешил лондонскому "Арсеналу" проводить акцию в поддержку футболиста Генриха Мхитаряна. "Канониры" хотели выйти на разминку перед финалом Лиги Европы в Баку в футболках с фамилией армянского полузащитника. По регламенту еврокубковых турниров, любые акции должны быть согласованы с УЕФА.

Спорт день за днем

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