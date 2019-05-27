Футбол
УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку МхитарянаPravda.Ru 06:11
УЕФА не разрешил лондонскому "Арсеналу" проводить акцию в поддержку футболиста Генриха Мхитаряна. "Канониры" хотели выйти на разминку перед финалом Лиги Европы в Баку в футболках с фамилией армянского полузащитника. По регламенту еврокубковых турниров, любые акции должны быть согласованы с УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил игрокам британского футбольного клуба «Арсенал» проводить акцию в поддержку их полузащитника Генриха Мхитаряна, пишет издание Daily Mail.Аргументы и Факты08:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Хоккей
Форвард сборной Финляндии: «Никто не верил, что мы победим Канаду»
Никто не верил, что мы победим Канаду.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
На редакцию газеты в Ставрополе напал мужчина с ножом
В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина».
Обновлено в 10:53
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Хоккей
Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира
Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира по хоккею - 2019, который прошел в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Экономика
Акции «Россетей» упали в цене на 6% на новостях о дивидендах
Акции "Россетей" на торгах Московской биржи упали в цене на 6% на новостях о рекомендациях по дивидендам компании за 2018 год и первый квартал 2019 года, следует из данных биржи.
Обновлено в 11:41
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
Обновлено в 12:06
Политика
ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Космос
В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество
Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Общество
От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко
Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45
Футбол
Капитан «Локомотива» Игорь Денисов покинул клуб
Обновлено в 11:55
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины
Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
Обновлено в 11:36
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника
Сын экс-сенатора Тимур Галлямов арестован до 25 июля. Арест санкционировал Никулинский суд Москвы, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Активистов «шариатской полиции» оштрафовали в Германии
Земельный суд в немецком городе Вупперталь признал виновными и назначил штраф семерым членам «шариатской полиции».
Обновлено в 11:36
Экономика
ЦБ обнаружил вывод активов из тольяттинского РТС-Банка
Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в тольяттинский Банк развития технологий и сбережений (РТС-Банк), у которого 14 марта была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Политика
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Наука
Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки
Для создания визуальной модели делящейся стволовой клетки ученые воспользовались современным инструментом, называющимся Integrated Mitotic Stem Cell.
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Серена Уильямс тайно навестила первенца Меган Маркл и принца Гарри
На днях давняя подруга Меган Маркл – теннисистка Серена Уильямс явилась в гости к супружеской паре, чтобы навестить Арчи Харрисона Маунтбэттена Виндзора.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной
Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
Обновлено в 07:54
Политика
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37