УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в БакуREGNUM 07:00

с чего всё началось

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».

УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку

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Политика Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».

Происшествия Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.

Армия и оружие Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Экономика «Россети» увеличили прибыль почти на четверть Компания «Россети» объявила о своих финансовых результатах за первый квартал 2019 года, рассчитанных по международным стандартам финансовой отчетности – согласно этим данным, чистая прибыль одной из ведущих энергетических компаний страны составила 40,8 млрд рублей, что на 22,9% больше, чем она составила за аналогичный период в 2018 году.

Происшествия Заключенные устроили бунт в одесской колонии Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Общество Гороскоп на 28 мая 2019 года Овен Сегодня у вас многое получается хорошо, стоит этим воспользоваться.

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Общество На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине» На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

Армия и оружие Израиль атаковал ракетную установку в Сирии Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.

Политика Минобороны предлагает ужесточить правила призыва Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.

Экономика Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.

Финансы Alibaba обдумывает размещение акций в Гонконге, что может принести ей $20 млрд - СМИ Китайская интернет-компания Alibaba обдумывает возможность размещения своих акций на бирже Гонконга, что позволит ей привлечь 20 миллиардов долларов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Происшествия Кличко показал треснутый стеклянный мост в Киеве На второй день после открытия в Киеве треснул новый пешеходно - велосипедный мост. 26 мая в Киеве был открыт новый стеклянный мост.

Происшествия На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.

Футбол «Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона.

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Баскетбол «Химки» обыграли УНИКС и вышли вперед в серии Подмосковные «Химки» добились победы над УНИКС в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 91:64.

Здоровье Работники скорой помощи устроили забастовку в Пензе Более 100 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи организовали забастовку. Об этом рассказал ее организатор Павел Кузнецов.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.

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Футбол Почему Денисов ушел из «Локомотива»? Объясняет председатель совета директоров клуба Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" назвал уход полузащитника Игоря Денисова абсолютно нормальной истории.