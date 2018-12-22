Футбол

Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые
Матч ТВ
02:12

Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.
Матч ТВ02:12

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Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые

Sportbox.RU02:12

Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые

Матч ТВ02:12

Призовые за участие в финальной части Евро-2020 составят рекордную сумму

RT на русском02:11

УЕФА бьет рекорды по призовым в финальной части Евро-2020

Нева Спорт01:57

УЕФА заплатит участникам Евро-2020 рекордные призовые

Спорт-Экспресс01:47

УЕФА объявил о рекордных призовых за участие в финальной части Евро-2020

Чемпионат01:34

Победитель Евро-2020 может заработать 34 млн евро

Sport24.ru02:19
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Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Бёрнли» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Бёрнли» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Футбол

Плаза стал новым главным тренером БК «Зенит»

Испанский специалист Жоан Плаза назначен новым главным тренером санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит».
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Футбол

«Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром»

«Бетис» на своем поле не смог одолеть «Эйбар» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
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Футбол

«Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри»

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Краневиттер: думаю о том, чтобы покинуть «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер признался, что хочет покинуть российский клуб из-за нехватки игрового времени.
Обновлено в 08:42
Футбол

Суд над Криштиану Роналду за уклонение от налогов состоится в январе

Судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов известного футболиста Криштиану Роналду состоится в Испании 21 января.
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Футбол

Агент Ингасона: «Предложений от „Зенита“ и „Краснодара“ не получали»

Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.
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Футбол

Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год

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Марко Ройс: «Первая часть сезона получилась замечательной»

Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подвел итоги первой части сезона.
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Генеральный директор ЦСКА о выкупе прав Бекао: вопрос решен на 99%

Как рассказал гендиректор ЦСКА, вопрос о выкупе Бекао у бразильского клуба «Байя» решен на 99% и теперь остались только детали.
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Ди Франческо: «Хотел бы, чтобы Роналду не сыграл против „Ромы“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пожелал, чтобы форвард «Ювентуса» Криштитану Роналду пропустил субботний матч с джалоросси.
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Санчес приехал на базу «Ман Юнайтед» под песню «Теперь мы свободны»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес в своем Инстаграме опубликовал видео, где он на своем автомобиле приезжает на клубную базу.
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Футбол

«Истанбул» выразил желание купить Езила

Турецкий клуб "Истанбул" может приобрести полузащитника "Арсенала" Месута Езила, сообщает испанское издание AS.
Обновлено в 08:00
Футбол

Хавбек «Факела» набил тату в честь умершего игрока «Локомотива»

Обновлено в 08:54
Футбол

Юрген Клопп: «У Кейта разрезана нога, а говорят, что на нем не фолили»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья полузащитника Наби Кейта после победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
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