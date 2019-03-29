Футбол
УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиковМатч ТВ вчера в 14:15
УЕФА объявил о санкциях в отношении "Шахтера" за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян
Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.
Обновлено в 04:47
Энергетика
Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива
Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Кино
«Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ
«Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Подозреваемого в шпионаже против Швеции в пользу России освободили
Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, которого подозревали в сборе разведывательной информации и незаконной деятельности против Швеции в пользу России.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Двое кубанских подростков осквернили мемориал 70-летия Победы в Лабинске, потушив Вечный огонь.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 08:42
Гаджеты
Sony Mobile скоро объединится с бизнесом Sony Electronics
Формально Sony объединит свой бизнес в области продуктов и решений для обработки изображений (IP&S), бизнеса в сфере домашних развлечений и звука (HE&S) и бизнеса в области мобильных коммуникаций (MC) в единый бизнес в области продуктов и решений для электроники (EP&S). Это довольно многословное утверждение просто означает, что он камеры, телевизоры и смартфоны Sony теперь станут единым бизнесом.
Обновлено в 00:11
Интернет
«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope
По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей.
Обновлено в 06:01
Технологии
Новые тарифы Билайн: безлимитный интернет за 99 рублей, пакетный тариф без абонентской платы и спецпредложение для Интернета вещей
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) представляет новые флагманские тарифы «Анлим» и «Супер Анлим» с безлимитным интернетом и пакетом минут по всей России, пакетный тариф без абонентской платы и другие предложения для новых клиентов.
Обновлено вчера в 05:55
Здоровье
Проверка выявила нарушения в 80% психоневрологических интернатов
Регионы России должны разработать дорожные карты по исправлению нарушений в психоневрологических интернатах, которые были выявлены по результатам проверок, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено вчера в 15:06
Футбол
«Рубин» погасил долги перед Караденизом
Рубин погасил задолженность перед бывшим полузащитником команды Гекденизом Караденизом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Юлий Гусман перенес операцию на сердце
Режиссер театра и кино, телеведущий и политический деятель Юлий Гусман перенес операцию на сердце. Об этом сообщает Mash в своем Telegram.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения
Полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал новый пост в Instagram, в котором засыпал словами благодарности свою возлюбленную — Анастасию Костенко.
Обновлено в 05:46
Политика
Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине
Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Экономика
Правила начисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика
Путин поддержал вологодского губернатора в новых выборах
Президент Владимир Путин заявил, что поддерживает кандидатуру главы Вологодской области Олега Кувшинникова на новых выборах регионального главы.
Обновлено в 07:32
Хоккей
Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов
Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Наталия Орейро: «Я сама себя сделала»
Уругвайская красотка снова приехала с концертом в Москву, а мы решили вспомнить лучшие цитаты из интервью певицы.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским
Церемония прощания с пятым космонавтом Советского Союза Валерием Быковским завершилась в Звездном Городке, передает корреспондент РИА Новости из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Обновлено в 06:49
Кино
«Братство» Павла Лунгина закроет Московский кинофестиваль
Мировую премьеру фильма «Братство» режиссёра Павла Лунгина планируют организовать на Московском международном кинофестивале (ММКФ), сообщили организаторы конкурса.
Обновлено в 07:32
Политика
Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов
В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Общество
Собственника завода в Култуке хотят заставить снести постройки
Демонтаж сооружений завода по розливу байкальской воды, которые успели построить в поселке Култук Слюдянского района, должен пройти за счет собственника, об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов во время рабочей поездки 29 марта 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб
Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Общество
ФНС могут разрешить выявлять организаторов незаконных лотерей
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который наделяет Федеральную налоговую службу (ФНС) полномочиями по выявлению организаторов незаконных лотерей и азартных игр, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 03:54