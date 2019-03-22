Футбол
УЕФА выдвинул обвинения Неймару за критику судей после матча с «МЮ»Sports.ru 11:25
УЕФА открыл дисциплинарное дело против нападающего «ПСЖ» Неймара. Ему выдвинуты обвинения в связи оскорбительными высказываниями в адрес официальных лиц после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:3).
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Общество
Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman
Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
Обновлено в 13:57
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат Жореса Алферова
Члены Центризбиркома проголосовали против передачи мандата Грудинину. За это проголосовал только один человек - представитель КПРФ в ЦИК.
Обновлено вчера в 07:28
Религия
Первая великопостная Родительская суббота наступит завтра
Завтра, 23 марта, для православных христиан наступит первая великопостная Родительская суббота.
Обновлено в 13:30
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Космос
Астронавты НАСА завершили подготовку к выходу в открытый космос
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.
Обновлено в 09:00
Политика
Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили
Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:03
Культура
Похищенную картину Куинджи вновь представили на выставке
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
На вечеринке порноактриса и заявила, что вновь выходит замуж, передает LigaNews.
Обновлено в 09:57
Общество
Алексей Текслер объяснил, почему изменил план первой поездки
Напомним, в рабочей поездке с врио губернатора находится и корреспондент "Губернии".
Обновлено в 03:53
Здоровье
В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку
По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Хоккей
Защитник «Салавата» Панин — Тригубчак: ждём тебя топлес
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал пост уфимской тележурналистки Ульяны Тригубчак.
Обновлено в 14:31
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Происшествия
Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.
Обновлено в 08:26
Транспорт
«Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 12:55
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Утрехтский стрелок признал вину
Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Общество
В Lush ответили на ультиматум Собчак
PR-менеджер Lush Оксана Чернова заявила, что компания не будет увольнять сотрудников из-за ультиматума журналистки Ксении Собчак.
Обновлено в 08:28
Общество
Стала известна самая любимая у москвичей порода собак
Обновлено в 10:22
Общество
СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков
Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 13:47
Хоккей
«Динамо» предложит контракт Крикунову на следующий сезон
Руководство московского «Динамо» намерено предложить новый контракт главному тренеру команды Владимиру Крикунову.
Обновлено в 10:08
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Авто
Китайцы создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км
Китайский автопроизводитель Grove Hydrogen Automotive презентовал свою первую модель — водородный хэтчбек, способный с одним заполненным баком преодолевать расстояние более 1000 км. Для сравнения: водородная Honda Clarity Fuel Cell сможет проехать на одном баке 590 км, а Toyota Mirai — 502 км. Хэтчбек от Grove имеет непропорциональный кузов, выполненный из углепластикового волокна.
Обновлено в 06:01
Политика
Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Милан» хочет продать Кессье за 40 млн евро
«Россонери» хотят выручить с продажи футболиста около 40 миллионов евро.
Обновлено в 12:23
Гаджеты
На сайте Apple уже появилась беспроводная зарядка AirPower
Стоит отметить, что ранее компания Apple на всех без исключения личных ресурсах убрала любое упоминание о зарядке беспроводного типа AirPower.
Обновлено в 14:09
Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки
Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24