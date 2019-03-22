Футбол
УЕФА выдвинул обвинения Неймару за критику судей после матча с «МЮ»Sports.ru 11:25
УЕФА открыл дисциплинарное дело против нападающего «ПСЖ» Неймара. Ему выдвинуты обвинения в связи оскорбительными высказываниями в адрес официальных лиц после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:3).
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Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Обновлено в 12:38
Политика
США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий
У российских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено в 11:45
Футбол
Федун: «У многих из этого состава сборной нет перспектив дожить до ЧМ-2022»
Президент "Спартака" Леонид Федун считает, что большинство игроков из состава сборной России не смогут принять участие в ЧМ-2022 из-за возраста.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
США объявили об избавлении Сирии от ИГ
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено в 12:14
Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки
Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» и в полуфинале плей-офф КХЛ сыграет с «Авангардом»
Уфимский "Салават Юлаев" победил екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:1 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:34
Авто
Jaguar Land Rover добился запрета продаж «клона» Range Rover Evoque
Напомним, что компания Jiangling Motor Holding представила «клона» британского кроссовера Range Rover Evoque - Landwind X7.Автомобиль был выпущен еще в 2014 году и с тех пор ведутся судебные тяжбы между концерном Jaguar Land Rover и китайскими автопроизводителями.
Обновлено в 11:19
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 16:26
Хоккей
НХЛ. Голкипер «Вашингтона» Холтби отказался посещать Белый дом
«Вашингтон» посетит Белый дом в понедельник НХЛ.
Обновлено в 11:47
Экономика
Госдума приняла закон о повышении пенсий до прожиточного минимума
Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении приняли закон об индексации пенсий сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:15
Авто
Skoda представила еще одну «фишку» серии Simply Clever
Зонтиками в дверях и скребком для льда на крышке заправочной горловины, с помощью которого можно проверить глубину протектора шин, уже мало кого удивишь. и теперь инженеры Skoda придумали, как можно доработать горловину бачка стеклоочистительной жидкости.
Обновлено в 00:55
Культура
Костюмы супергероев из сериалов Marvel выставят на аукцион
Американская компания Marvel Entertainment выставит на аукцион костюмы и реквизит из сериалов про супергероев.
Обновлено в 11:56
Авто
В Петербурге предлагают наказывать за скручивание автопробега
Если закон примут, то нарушителям будут грозить за скручивание автопробега штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или лишение свободы на срок до 4 лет и крупный штраф на сумму до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Дениса Четырбока.
Обновлено в 05:59
Спорт
Загитова: спасибо всем, кто помогал мне в эти трудные моменты
Хочу сказать им огромное спасибо. Я знала, что меня очень тепло встретят в Японии.
Обновлено в 08:39
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Космос
Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита
Обновлено 20 марта в 18:18
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 62 человек
Число жертв взрыва на химзаводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 62 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 11:56
Авто
«АвтоВАЗ» получил нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 г
"АвтоВАЗ" получил нулевую чистую прибыль по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2018 года против убытка в 12,4 миллиарда рублей в 2017 году, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:29
Религия
23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу
Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Томский районный суд ушел в отставку в полном составе
Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Политика
ООН: статус Голанских высот не изменился
«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 12:46