УЕФА выбрал лучшего игрока полуфинала Лиги наций Голландия — АнглияSport24.ru вчера в 17:56

Технические наблюдатели УЕФА назвали полузащитника сборной Голландии Френки Де Йонга лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций между Голландией и Англией. Игра, прошедшая в четверг, 6 июня, завершилась победой оранжевых в дополнительное время со счетом 3:1.

Политика Пушков заявил о завершении «изоляции» России Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о завершении "изоляции" России, комментируя участие большого числа высокопоставленных западных политиков в ПМЭФ.

Футбол Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет» Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.

Экономика Титов заявил об игнорировании Аветисяном и Юсуповым бизнес-этики в связи с делом Калви Акционеры банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян, показания которых легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, игнорируют принципы корпоративной этики.

Экономика DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.

Происшествия В Непале два человека погибли в результате сильного шторма, пишут СМИ По меньшей мере два человека погибли и 37 пострадали в результате сильного шторма, обрушившегося на непальские районы Кайлали и Канчанпур, сообщает местная газета Republica со ссылкой на местные власти.

Энергетика В Благовещенске подорожал бензин В Благовещенске на некоторых АЗС выросли цены на бензин – на 25 копеек за литр. Подорожание зафиксировали в Амурском УФАС.

Происшествия Жительнице Кузбасса пришлось доказывать, что она жива В Ленинске-Кузнецком горожанке не выплатили пенсию за апрель этого года.

Авто GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.

Происшествия В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи Эстонские саперы нашли в Пярнуском уезде клад в 150-миллиметровом снаряде времен Первой мировой войны.

Экономика В России растет «смертность» бизнеса Лишь в пяти регионах РФ по итогам 2018 года количество вновь созданных предприятий превышает количество закрывшихся.

Армия и оружие Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.

Авто BMW начала продажи нового BMW 2-Series Баварский автопроизводитель объявил цены и комплектации на новый BMW 2-Series для рынка Поднебесной.

Хоккей «Даллас» продлил контракт с Маттиасом Янмарком Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Джим Нилл объявил о продлении контракта с нападающим Маттиасом Янмарком.

Хоккей «Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона» За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".

Армия и оружие «Генетический паспорт» военнослужащего появится в России Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Google выпустила операционную систему Android Q Beta 4 Компания Google сообщила о начале распространения операционной системы Android Q Beta 4. Новая бета Android Q уже доступна для установки владельцам смартфонов Pixel, а остальные устройства, участвующие в программе предварительного тестирования, начнут получать апдейт в ближайшее время.

Политика Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

Авто Kia показала тизер нового седана Kia Cadenza Компания KIA готовит к дебюту обновленный седан Cadenza.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Гаджеты Прошлогодний флагман Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел Китайская компания готовит к выходу на международный рынок новые смартфоны, а между тем прошлогодние модели становятся дешевле.