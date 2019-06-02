Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в символическую сборную Лиги чемпионовСпорт день за днем 14:47

В официальном «твиттере» Лиги чемпионов опубликована символическая сборная турнира сезона 2018/19. В нее вошли шесть игроков "Ливерпуля", одержавшего в финале победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0. "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в шестой раз.
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УЕФА показал команду сезона в Лиге чемпионов

Нева Спорт11:30

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

RT на русском11:17

Ван дейк, Мане, Месси, Роналду, де Лигт и Моура – в сборной Лиги чемпионов-2018/19

Sports.ru10:59

Ван Дейк, Месси и Роналду вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2018/19

ТАСС11:12

УЕФА представил команду сезона в Лиге чемпионов

Чемпионат10:59

УЕФА назвал сборную ЛЧ-2018/19. В ней 6 игроков «Ливерпуля», 5 — «Аякса», 3 — «Тоттенхэма»

Sport24.ru10:54

Шесть игроков «Ливерпуля» - в символической сборной Лиги чемпионов-2018/19

Спорт-Экспресс11:14
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Происшествия

После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено в 14:26
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Спорт

Эквадорец Ричард Карапас выиграл «Джиро д’Италия»

Велогонщик команды Movistar Ричард Карапас победил в общем зачете "Джиро д'Италия" и стал первым эквадорцем в истории, выигравшим Гранд-тур.
Обновлено в 11:35
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Обновлено в 08:59
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:28
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Подозреваемый в убийстве экс-глава Раменского района объявил об алиби

Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае

Военно-морские силы Китайской Народной Республики (КНР) успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее в Twitter кадры с ракетой.
Обновлено в 12:57
Энергетика

ГКЗ утвердила нефтяные запасы на Таймыре в 1,2 млрд т топлива

Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы Пайяхской группы нефтяных месторождений на Таймыре в 1,2 млрд т топлива, заявил глава организации Игорь Шпуров в воскресенье, 2 июня.
Обновлено в 13:15
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

В Орловской области после разгоревшегося в колонии скандала с банкетом заключенных будет уволен начальник исправительного учреждения.
Обновлено в 14:30
Политика

Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее

Обновлено в 11:43
Происшествия

После взрывов в Дзержинске порядок в городе наводят 2 тыс. человек

Обновлено в 13:59
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19

Обновлено вчера в 06:36
Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково

Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Футбол

Роналду лично звонил Хамесу и приглашал его в «Ювентус»

Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Принцесса Монако вышла замуж за продюсера, ушедшего от русской модели

У кинопродюсера Дмитрия Рассама есть 8-летняя дочь от брака с Марией Новоселовой, у Казираги – 6-летний сын Рафаэль, рожденный вне брака.
Обновлено в 13:02
Транспорт

РЖД в августе запустит поезд с детским купе

Обновлено в 10:36
Политика

Китай планирует «биться до конца» в торговой войне

Пекин сегодня выразил готовность к продолжению диалога с США о прекращении торговой войны.
Обновлено в 04:37
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений

Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
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