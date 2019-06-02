Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в символическую сборную Лиги чемпионовСпорт день за днем 14:47
В официальном «твиттере» Лиги чемпионов опубликована символическая сборная турнира сезона 2018/19. В нее вошли шесть игроков "Ливерпуля", одержавшего в финале победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0. "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в шестой раз.
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Единоборства
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Обновлено вчера в 16:28
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Политика
Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее
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Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Происшествия
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Экономика
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Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Футбол
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Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
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Религия
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РЖД в августе запустит поезд с детским купе
Обновлено в 10:36
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Китай планирует «биться до конца» в торговой войне
Пекин сегодня выразил готовность к продолжению диалога с США о прекращении торговой войны.
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Здоровье
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений
Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09