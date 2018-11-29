Футбол

УЕФА выбрал 4 претендентов на лучший гол 5-го тура Лиги чемпионов
Sport24.ru
18:48

Лион — Манчестер Сити
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Люмьер»
23′
Фернандиньо
34′
Рахим Стерлинг
Максвелл Корне
55′
Ферлан Менди
62′
62′
Эмерик Лапорт
71′
Лерой Сане
Фабиан Делф
Рафаэл да Силва
Кенни Тете
74′
Максвелл Корне
81′
83′
Серхио Агуэро
Набиль Фекир
Бертран Траоре
84′
Максвелл Корне
Мартен Терье
89′
90′+1′
Серхио Агуэро
Фил Фоден
УЕФА определил четыре лучших гола 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, среди которых будет выбран лучший по итогам голосования болельщиков на официальном сайте организации.
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