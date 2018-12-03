Футбол
УЕФА ввел видеоповторы в Лиге чемпионов с текущего сезона
УЕФА ввел видеоповторы в Лиге чемпионов с текущего сезонаРБК08:25
УЕФА объявил о внедрении системы видеопомощи арбитрам в Лиге чемпионов, начиная с матчей плей-офф текущего сезона. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома союза, которое состоялось 3 декабря в Дублине.
РБК08:25
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Футбол
Португалия примет финальную стадию Лиги наций в 2019 году
Объявлена страна, которая будет принимать финальную стадию Лиги наций в 2019 году, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:22
Футбол
КДК РФС даст оценку оскорбительным кричалкам фанатов «Спартака»
Обновлено в 08:21
Футбол
У Ещенко выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки
Обновлено в 09:23
Футбол
На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается до десяти тысяч зрителей
До десяти тысяч зрителей ожидается на матче 16-го тура премьер-лиги Арсенал Зенит, сообщает официальный сайт питерцев.
Обновлено в 09:19
Футбол
Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»
"Саутгемптон" заявил, что ведет поиски нового главного тренера.
Обновлено в 08:46
Футбол
«Арсенал»: «Бакаев не вернется в „Спартак“ зимой»
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник команды Зелимхан Бакаев досрочно вернется из аренды зимой в «Спартак».
Обновлено в 08:32
Футбол
Церемония вручения «Золотого мяча» начнётся в 23:00 мск
Обновлено в 09:15
Футбол
Защитник «Флуминенсе» Айртон может перейти в РПЛ
Игрок обороны бразильского «Флуминенсе» Айртон попал в сферу интересов московского «Спартака».
Обновлено в 09:19
Футбол
УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить проводить матчи в местах, где введено военное положение, или в регионах, куда можно добраться только через них.
Обновлено в 09:13
Футбол
Марадона пытался ударить фаната после матча в Мексике
Аргентинский футболист Диего Марадона, возглавляющий мексиканский ФК «Дорадос», попытался ударить болельщика после игры с «Атлетико Сан-Луис».
Обновлено в 09:09
Футбол
«Тоттенхэм» наказал фаната, бросившего банановую кожуру в Обамеянга
"Тоттенхэм" наказал фаната, который бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга в дерби северного Лондона.
Обновлено в 08:34
Футбол
Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии» после травмы
Обновлено в 08:38
Футбол
Две россиянки вошли в список арбитров женского ЧМ-2019
Россиянки Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина включены в список арбитров, которые будут обслуживать матчи женского чемпионата мира по футболу 2019 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Обновлено в 09:24
Футбол
Такума Нисимура: «Хочу приносить больше пользы ЦСКА»
Нападающий ЦСКА Такума Нисимура после матча 16-го тура премьер-лиги против "Ростова" (0:0) заявил, что хотел бы приносить больше пользы команде.
Обновлено в 08:47
Футбол
Матч «Локомотив» - «Рубин» в Кубке России начнется с минуты молчания в память о погибшем Ломакине
Футболисты Локомотива в матче финала Кубка России с Рубином 5 декабря сыграют в траурных повязках, а сама игра начнется с минуты молчания.
Обновлено в 09:14