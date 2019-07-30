Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых талантов по версии УЕФАИнтерфакс-Спорт 08:43
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список молодых игроков, которые, по версии организации, будут блистать в сезоне-2019/20. В топ-50 молодых дарований вошли четыре футболиста, выступающие в клубах Российской премьер-лиги. Никола Влашич (Хорватия, ЦСКА - 21 год).
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