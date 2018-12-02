Футбол

УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира
Газета.Ru
вчера в 15:00

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира, сообщает ТАСС. По информации пресс-службы организации, соревнование состоится уже в 2021-2024 годах. Рабочие название турнира - UEL2.
Газета.Ruвчера в 15:00

Подробнее о событии

УЕФА создал новый еврокубок. Что это значит для наших клубов?

Спорт-Экспрессвчера в 19:50

«Спартак», «Локомотив», ЦСКА, Акинфеев, — в обзоре событий дня

Чемпионатвчера в 16:00

УЕФА объявит хозяев молодежного и женского чемпионатов Европы 2021 года

ТАССвчера в 16:50

УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира

Советский спортвчера в 15:19

УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира

Газета.Ruвчера в 15:00

УЕФА утвердил проведение нового клубного футбольного турнира в 2021-2024 годах

РИА Новостивчера в 14:52

Президент УЕФА назвал причины создания третьего клубного турнира

Sport24.ruвчера в 14:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:21, Ашберн
Футбол

Сборную России сочли одним из фаворитов отборочного турнира Евро-2020

Эксперты назвали сборную России по футболу фаворитом в группе I квалификационного турнира чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 01:12
Футбол

Кононов: Селихов не до конца восстановился после травмы

Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов не до конца восстановился после травмы, заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Спартак» интересуется 21-летним защитником из Бразилии

Московский "Спартак" в ближайшее время может подписать контракт с защитником бразильского "Флуминенсе" Айртоном Лукасом, информирует "Советский спорт".
Обновлено в 00:58
Футбол

«ПСЖ» впервые в сезоне не смог выиграть матч чемпионата Франции

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не смог обыграть «Бордо» в матче французской Лиги 1. Игра проходила в рамках пятнадцатого тура чемпионата на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась вничью со счётом 2:2. Для «ПСЖ» этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше национального чемпионата, в котором команда не смогла одержать победу.
Обновлено в 01:16
Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»

«Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол

ФК «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА

Ростовские футболисты разошлись миром со столичными армейцами – 0:0. Матч против ЦСКА стал трехсотым для капитана «Ростова» Александра Гацкана.
Обновлено в 01:00
Футбол

Юрген Клопп: «Извиняюсь за свой забег. Не хотел проявить неуважение»

Обновлено вчера в 18:40
Футбол

«Челси» может вернуть из аренды Абрахама в январе

«Челси» может вернуть из аренды нападающего Тэмми Абрахама в январе.
Обновлено в 01:06
Футбол

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче с шестью голами

«Арсенал» одолел «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
Обновлено в 01:07
Футбол

Дубль Вернера помог «РБ Лейпциг» обыграть мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Обновлено в 00:34
Футбол

Жардим прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы возглавить «Аль-Насср»

Договор с Жардимом будет рассчитан на полтора года. "Аль-Насср" занимает второе место в чемпионате страны.
Обновлено в 01:07
Футбол

«Кьево» сыграл вничью с «Лацио»

«Кьево» все еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне серии А, а «Лацио» благодаря ничьей приблизился к идущему четвертым «Милану».
Обновлено вчера в 14:30
Футбол

«Краснодар» после 16-ти туров РПЛ показывает лучший результат в истории клуба

Краснодарцы по итогам 16-ти туров показывают лучший результат в истории клуба, сообщает пресс-служба "быков".
Обновлено в 00:33
Главное