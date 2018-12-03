Футбол

УЕФА создаст третий еврокубковый турнир
Нева Спорт
00:13

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать новый клубный турнир. Предполагается, что соревнования будут проводиться по той же схеме, что и еврокубковые турниры — Лига чемпионов и Лига Европы. Отмечается, что новый турнир впервые будет организован в 2021 году.
Нева Спорт00:13

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
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