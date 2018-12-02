Футбол

УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира
Газета.Ru
15:00

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира, сообщает ТАСС. По информации пресс-службы организации, соревнование состоится уже в 2021-2024 годах. Рабочие название турнира - UEL2.
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