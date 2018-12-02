Футбол

Глава УЕФА назвал плюсы создания третьего клубного турнира
Газета.Ru
16:07

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал создание нового клубного еврокубкового турнира, передает "Советский спорт". 2 декабря исполнительный комитет организации объявил о введении третьего соревнования в цикле 2021-2024 годов.
Газета.Ru16:07

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УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира

Советский спорт15:19

Глава УЕФА назвал плюсы создания третьего клубного турнира

Газета.Ru16:07

УЕФА утвердил проведение нового клубного футбольного турнира в 2021-2024 годах

РИА Новости14:52

УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира

ТАСС14:25

Президент УЕФА - о создании нового турнира: «Этот турнир станет эксклюзивным»

Спорт-Экспресс14:59

Президент УЕФА назвал причины создания третьего клубного турнира

Sport24.ru14:40
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 16:12, Ашберн
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