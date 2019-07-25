Футбол

УЕФА тайно поддерживал ПСЖ в борьбе с финансовым фейр-плейСпорт день за днем вчера в 18:31

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скрыл проблемы ПСЖ с правилом финансового фейр-плэй в 2017 году, сообщает New York Times.
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УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй при трансферах Неймара и Мбаппе

Sport24.ruвчера в 20:46

УЕФА тайно поддерживал ПСЖ в борьбе с финансовым фейр-плей

Спорт день за днемвчера в 18:31

Источник: УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фэйр-плей в 2017 году

Чемпионатвчера в 17:04

NY Times: УЕФА скрывал проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй

Матч ТВвчера в 18:17

NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play

ProstoProSportвчера в 18:17

СМИ: «УЕФА скрыл нарушение ПСЖ правил финансового фейр-плэй»

Soccer.ruвчера в 17:37

NY Times: УЕФА скрывал проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй

Sportbox.RUвчера в 18:17
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 00:07, Вашингтон
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Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов.
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