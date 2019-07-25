Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скрыл проблемы ПСЖ с правилом финансового фейр-плэй в 2017 году, сообщает New York Times.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

УЕФА тайно поддерживал ПСЖ в борьбе с финансовым фейр-плей

Спорт день за днем

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