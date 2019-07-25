Футбол
УЕФА тайно поддерживал ПСЖ в борьбе с финансовым фейр-плейСпорт день за днем вчера в 18:31
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скрыл проблемы ПСЖ с правилом финансового фейр-плэй в 2017 году, сообщает New York Times.
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УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй при трансферах Неймара и Мбаппе
Sport24.ruвчера в 20:46
Источник: УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фэйр-плей в 2017 году
Чемпионатвчера в 17:04
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