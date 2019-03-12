Футбол

УЕФА сократил дисквалификацию Ляказетта до двух матчейСоветский спорт 13:13

Дисциплинарный комитет УЕФА принял апелляцию Арсенала и сократил дисквалификацию Александра Ляказетта до двух матчей, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
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УЕФА сократил дисквалификацию Ляказетта до двух матчей

РИА Новости13:14

УЕФА сократил дисквалификацию Ляказетта до двух матчей

Советский спорт13:13
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