Союз европейских футбольных ассоциаций скрыл проблемы, которые имелись у «ПСЖ» в 2017 году с правилом финансового фэйр-плей. В ходе расследования нашлись документы, которые ранее принадлежали УЕФА.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Экономика Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Экономика Заявки на пособие по безработице в США снизились за неделю на 10 тысяч Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 июля, снизилось на 13 тыс. - до 1,676 млн с пересмотренных 1,689 млн на предыдущей неделе.

Футбол «Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни Гастон Перейро, полузащитник голландского "ПСВ" и сборной Уругвая, может перейти в московский "Спартак" в течение нескольких дней, сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.

Кино Стал известен гонорар Микки Рурка за съемки в «Брате-3» Голливудский актер Микки Рурк, сыгравший одну из ролей в российском фильме «Брат-3», получил за участие в съемках триста тысяч долларов.

Общество Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.

Происшествия Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Армия и оружие Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию Первый этап поставок Россией Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершен. Об этом в четверг, 25 июля, пишет Habertürk.

Авто Названы самые популярные в России марки китайских автомобилей Специалисты аналитического агентства АвтоСТАТ составили рейтинг ТОП-10 автомобилей китайских марок на рынке РФ.

Политика Назван и.о. гендиректора МАГАТЭ Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 25 июля, назначили главного координатора агентства, бывшего постоянного представителя Румынии при международных организациях в Вене Корнела Феруцэ.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Происшествия Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.

Происшествия Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.

Политика Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Шоу-бизнес Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Футбол «Арсенал» в матче с «Нефтчи» выйдет на поле в красном Тульские футболисты выйдут на игру в красной форме, а азербайджанские – в белой. На матч едут около 300 болельщиков «Нефтчи».

Единоборства Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.

Экономика «Магнит» планирует открыть 1,5 тысячи магазинов у дома в 2019 году Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует в текущем году открыть 1,5 тысячи "магазинов у дома", прогноз по капитальным затратам компании сохраняется на уровне 70-75 миллиардов рублей, сообщила финансовый директор "Магнита" Елена Милинова.

Происшествия Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Шоу-бизнес Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал на развод с супругой актрисой Татьяной Морозовой.

Политика Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.