Союз европейских футбольных ассоциаций скрыл проблемы, которые имелись у «ПСЖ» в 2017 году с правилом финансового фэйр-плей. В ходе расследования нашлись документы, которые ранее принадлежали УЕФА.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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