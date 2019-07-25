Футбол

УЕФА скрыл факт нарушения «ПСЖ» финансового фэйр-плейMetaratings 07:08

Союз европейских футбольных ассоциаций скрыл проблемы, которые имелись у «ПСЖ» в 2017 году с правилом финансового фэйр-плей. В ходе расследования нашлись документы, которые ранее принадлежали УЕФА.
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NY Times: Следственная палата УЕФА вела расследование по нарушению ФФП в интересах «ПСЖ»

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Источник: УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фэйр-плей в 2017 году

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