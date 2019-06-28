Футбол

УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола ГрузииВечерняя Москва 09:28

Напомним, что клубы «Локомотив» и «Рустави» вышли на поле с надписью: «Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия». Кроме того, Федерация футбола указанной страны выложила снимки трибун с антироссийскими баннерами и подписала это лозунгом «20 процентов страны оккупированы!».
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Вышел в трусах - не лезь в политику

Труд18:58

УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии

Вечерняя Москва09:28

УЕФА заявил, что не будет открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии

ТАСС08:43

В Тбилиси состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Грузии по футболу

Sputnik Грузия09:04
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Президент Украины Владимир Зеленский может предложить главе МИД Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть кандидатуру исполняющего обязанности, заявил в четверг премьер-министр Владимир Гройсман.
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БК «Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

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Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

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Происшествия

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Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с "современным Западным Берлином", на котором Россия, по его мнению, пытается проверить степень готовности и решимости НАТО к реальным действиям.
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Футбол

«Вильярреал» и «Валенсия» договорились о покупке Дениса Черышева

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До 2023 года в онкодиспансере появится сразу два новых корпуса – лучевой и поликлинический

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как город планирует решать вопросы со строительством высокотехнологичных медицинских центров.
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Интернет

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На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
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Технологии

Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
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Политика

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Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Космос

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Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) намерена к 2030 году вывести свою страну в ряды мировых космических держав, пишет Синьхуа.
Обновлено вчера в 20:33
Кино

Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго

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Сальма Хайек может сняться в кинокомиксе Marvel «Вечные»

Голливудская актриса Сальма Хайек может сняться в предстоящем кинокомиксе Marvel «Вечные», актриса изъявила желание присоединиться к проекту.
Обновлено в 09:05
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Армия и оружие

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При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
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Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
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Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
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Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I. На замечание представителя СМИ о том, что российский император уже умер, Путин с улыбкой сказал: "Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас".
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Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
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«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

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Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
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В США семеро прохожих расстреляны из проезжавшего автомобиля

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Армия и оружие

Впервые раскрыты характеристики «Сармата»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые раскрыли основные технические характеристики новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
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Грузинская футбольная федерация
Организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Грузии. Является организатором соревнований грузинской футбольной лиги и сборных команд страны. Правление федерации расположено в столице страны - Тбилиси, Проспект Чавчавадзе, 76а.
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