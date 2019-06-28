Футбол
УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола ГрузииВечерняя Москва 09:28
Напомним, что клубы «Локомотив» и «Рустави» вышли на поле с надписью: «Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия». Кроме того, Федерация футбола указанной страны выложила снимки трибун с антироссийскими баннерами и подписала это лозунгом «20 процентов страны оккупированы!».
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Армия и оружие
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Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В США семеро прохожих расстреляны из проезжавшего автомобиля
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Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Впервые раскрыты характеристики «Сармата»
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Обновлено в 11:57