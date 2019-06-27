Футбол
УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола ГрузииВечерняя Москва 09:28
Напомним, что клубы «Локомотив» и «Рустави» вышли на поле с надписью: «Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия». Кроме того, Федерация футбола указанной страны выложила снимки трибун с антироссийскими баннерами и подписала это лозунгом «20 процентов страны оккупированы!».
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