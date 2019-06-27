Футбол

УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола ГрузииВечерняя Москва 09:28

Напомним, что клубы «Локомотив» и «Рустави» вышли на поле с надписью: «Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия». Кроме того, Федерация футбола указанной страны выложила снимки трибун с антироссийскими баннерами и подписала это лозунгом «20 процентов страны оккупированы!».
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УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии

Вечерняя Москва09:28

В Тбилиси состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка Грузии по футболу

Sputnik Грузия09:04

УЕФА заявил, что не будет открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии

ТАСС08:43
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Политика

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Грузинская футбольная федерация
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