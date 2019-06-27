Футбол

УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола ГрузииВечерняя Москва 09:28

Напомним, что клубы «Локомотив» и «Рустави» вышли на поле с надписью: «Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия». Кроме того, Федерация футбола указанной страны выложила снимки трибун с антироссийскими баннерами и подписала это лозунгом «20 процентов страны оккупированы!».
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с чего всё началось

УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

22 июня в 19-м туре чемпионата Грузии игроки клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" вышли на предматчевое построение в футболках с антироссийскими лозунгами.
ТАСС09:45

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УЕФА не будет разводить российские и грузинские клубы в еврокубках

Sport24.ru10:21

УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

Спорт-Экспресс09:43

УЕФА не будет разводить российские и грузинские клубы при жеребьёвке еврокубков

Чемпионат10:48

Российские и грузинские клубы не будут разведены при жеребьевке еврокубков

Газета.Ru10:39

УЕФА не будет разводить клубы из России и Грузии в отборочных корзинах

РБК10:35

УЕФА не будет разводить команды России и Грузии при жеребьёвке ЛЧ и ЛЕ

News.ru10:52

УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

ТАСС09:45
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Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Политика

Президент Туниса оказался на грани смерти

Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Здоровье

Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи

Лекарственные формы, необходимые для паллиативной помощи взрослым и детям, будут полностью производиться в России к 2023 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 09:53
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Политика

Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено в 09:48
Авто

В Россию возвращаются автомобили Ravon

Модели R3 Nexia и R2 уже в ближайшее время станут доступны для российских покупателей.
Обновлено в 09:30
Экономика

ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»

Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Общество

Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти

В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".
Обновлено в 08:48
Экономика

Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ

Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Под Белгородом мужчина расстрелял из ружья четырех человек

Полиция в Белгородской области объявила в розыск мужчину, который расстрелял из ружья четырех человек.
Обновлено в 09:33
Политика

ДНР откроет пятый пункт пропуска у линии разграничения

Власти ДНР намерены открыть новый контрольно-пропускной пункт у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 05:43
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив

Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
Обновлено в 04:38
Политика

Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, работающих с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 08:15
Музыка

Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

На строительном рынке Волгограда загорелся склад

"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 09:23
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»

По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.
Обновлено в 09:51
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57

Обновлено в 10:41
Кино

Кустурица снимет свою версию «Преступления и наказания»

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует написать роман на основе произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание», а затем снять фильм по своему творению.
Обновлено вчера в 21:58
Космос

В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме

Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.
Обновлено в 11:02
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Культура

Почему Теодор Курентзис уходит из Пермского театра

Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Игорь Петренко и Кристина Бродская впервые показали дочь

Петренко рассказал, что дети не редкие гости на их работе, отметив, что и работают они сообща.
Обновлено в 07:37
Политика

Обнаружена крупная партия кокаина в самолете президента Бразилии

Обновлено в 10:03
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Экономика

Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
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