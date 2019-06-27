УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола ГрузииВечерняя Москва 09:28

22 июня в 19-м туре чемпионата Грузии игроки клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" вышли на предматчевое построение в футболках с антироссийскими лозунгами.

с чего всё началось

Напомним, что клубы «Локомотив» и «Рустави» вышли на поле с надписью: «Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия». Кроме того, Федерация футбола указанной страны выложила снимки трибун с антироссийскими баннерами и подписала это лозунгом «20 процентов страны оккупированы!».

УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии

Происшествия СК возбудил дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Политика Президент Туниса оказался на грани смерти Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.

Здоровье Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи Лекарственные формы, необходимые для паллиативной помощи взрослым и детям, будут полностью производиться в России к 2023 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Политика Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.

Авто В Россию возвращаются автомобили Ravon Модели R3 Nexia и R2 уже в ближайшее время станут доступны для российских покупателей.

Экономика ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро» Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Общество Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".

Экономика Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.

Происшествия Под Белгородом мужчина расстрелял из ружья четырех человек Полиция в Белгородской области объявила в розыск мужчину, который расстрелял из ружья четырех человек.

Политика ДНР откроет пятый пункт пропуска у линии разграничения Власти ДНР намерены открыть новый контрольно-пропускной пункт у линии разграничения в Донбассе.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Происшествия В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.

Политика Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, работающих с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Происшествия На строительном рынке Волгограда загорелся склад "На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.

Футбол Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Авто «Калашников» показал обновленный электромобиль Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Экономика Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России» По прогнозам Нацбанка, сокращение туристического потока из России в Грузию негативно повлияет на грузинскую экономику и в 2019 году может стоить ей до $300 млн.

Общество В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Кино Кустурица снимет свою версию «Преступления и наказания» Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует написать роман на основе произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание», а затем снять фильм по своему творению.

Космос В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.

Политика Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.

Культура Почему Теодор Курентзис уходит из Пермского театра Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.

Шоу-бизнес Игорь Петренко и Кристина Бродская впервые показали дочь Петренко рассказал, что дети не редкие гости на их работе, отметив, что и работают они сообща.

Авто Kia представил новый кроссовер Kia XCeed Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.