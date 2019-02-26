Футбол

УЕФА рассмотрит поведение Симеоне в матче с «Ювентусом»Чемпионат 13:00

УЕФА открыл дисциплинарное производство по поводу поведения главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0). Об этом сообщает официальный сайт организации. Симеоне обвиняется в неприемлемом поведении, и ему грозит наказание.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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