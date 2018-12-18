Футбол

УЕФА расследует антисемитские кричалки фанатов «Челси»
Sport24.ru
08:46

Инцидент произошел на матче Лиги Европы в Будапеште, где "Челси" встречался с "Види МОЛ" (2:2). В начале матча небольшая группа фанатов лондонцев исполняла антисемитские песни о болельщиках "Тоттенхэма".
Sport24.ru08:46

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УЕФА расследует антисемитские кричалки фанатов «Челси»

Sport24.ru08:46

УЕФА начал расследование в отношении фанатов «Челси» за проявление расизма

Спорт-Экспресс08:23

УЕФА рассмотрит поведение фанатов «Челси» на матче ЛЕ на предмет дискриминации

Матч ТВ08:11

УЕФА рассмотрит поведение фанатов «Челси» на матче ЛЕ на предмет дискриминации

Sportbox.RU08:11

УЕФА расследует расистские выкрики болельщиков «Челси» на матче Лиги Европы

Чемпионат08:10

УЕФА расследует антисемитские кричалки болельщиков «Челси» в матче с «МОЛ-Види»

Sports.ru08:53

УЕФА может наказать болельщиков «Челси» за исполнение антисемитских песен

REGNUM15 декабря в 00:21
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:38, Ашберн
Футбол

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера

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Лионель Месси в 5-й раз в карьере получил «Золотую бутсу»

Для именитого аргентинца «Золотая бутса» стала уже 5-й в карьере, что стало мировым рекордом.
Обновлено в 09:28
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Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев вошел в рейтинг 100 лучших футболистов мира 2018 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:50
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Корнаухов возглавил академию ЦСКА

Пресс-служба московского ЦСКА подтвердила, что бывший защитник команды Олег Корнаухов стал директором академии клуба.
Обновлено в 07:26
Футбол

У игрока «Динамо» Кирилла Панченко родилась дочь

В семье 29-летнего футболиста московского «Динамо» Кирилла Панченко родилась дочь.
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Реброва узнали в Японии. Фанаты «Спартака» есть везде

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в своем Инстаграме рассказал, как у него попросил автограф японский болельщик.
Обновлено в 07:03
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Болельщики «Уфы» проголосовали за лучшего игрока команды по итогам декабря. Им стал вратарь Александр Беленов, набравший 40,5% голосов.
Обновлено в 05:45
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Кокорин: «Дело полностью раскрыто и закрыто. Мы в СИЗО незаконно»

Обновлено в 03:32
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Жорже Мендеш: «Роналду еще в январе сказал мне, что хочет в „Ювентус“»

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что знал о желании португальца покинуть "Реал" с января.
Обновлено вчера в 20:04
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Митрович признан лучшим футболистом года в Сербии

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«Торпедо» проведёт товарищескую встречу со старейшим клубом мира

Московское «Торпедо» проведёт товарищескую встречу с самым старым футбольным клубом мира — «Шеффилдом». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:32
Футбол

Вернблум получил серьёзную травму и рискует пропустить остаток сезона

Ожидается, что восстановление займёт около пяти-шести месяцев. Таким образом, он может пропустить остаток сезона.
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Главный тренер «Казанки» Клюев получил лицензию Pro

Главный тренер «Казанки» Денис Клюев получил лицензию категории Pro. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 08:25
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«Лестер» – «Манчестер Сити»: как закончится игра?

«Лестер» в 1/4 финала Кубка Лиги сразится во вторник с «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 10:17
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