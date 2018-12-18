Футбол
Инцидент произошел на матче Лиги Европы в Будапеште, где "Челси" встречался с "Види МОЛ" (2:2). В начале матча небольшая группа фанатов лондонцев исполняла антисемитские песни о болельщиках "Тоттенхэма".
Sport24.ru08:46
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