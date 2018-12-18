Футбол

УЕФА расследует антисемитские кричалки фанатов «Челси»
Sport24.ru
08:46

Инцидент произошел на матче Лиги Европы в Будапеште, где "Челси" встречался с "Види МОЛ" (2:2). В начале матча небольшая группа фанатов лондонцев исполняла антисемитские песни о болельщиках "Тоттенхэма".
Sport24.ru08:46

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«Челси» может сыграть матч Лиги Европы без зрителей. Виноват расизм — и немножко «Тоттенхэм»

Sport24.ru09:45

УЕФА начал расследование в отношении фанатов «Челси» за проявление расизма

Спорт-Экспресс08:23

УЕФА рассмотрит поведение фанатов «Челси» на матче ЛЕ на предмет дискриминации

Матч ТВ08:11

УЕФА рассмотрит поведение фанатов «Челси» на матче ЛЕ на предмет дискриминации

Sportbox.RU08:11

УЕФА расследует расистские выкрики болельщиков «Челси» на матче Лиги Европы

Чемпионат08:10

УЕФА расследует антисемитские кричалки болельщиков «Челси» в матче с «МОЛ-Види»

Sports.ru08:53

УЕФА может наказать болельщиков «Челси» за исполнение антисемитских песен

REGNUM15 декабря в 00:21
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:17, Ашберн
Футбол

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера

Обновлено в 08:33
Футбол

Месси пятый раз в карьере получил «Золотую бутсу»

Нападающему Лионелю Месси вручена пятая в карьере награда "Золотая бутса", которую получает лучший бомбардир европейских футбольных чемпионатов, об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".
Обновлено в 10:07
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Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением о продлении срока ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:42
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«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено в 10:08
Футбол

Черышев попал в сотню лучших футболистов года по версии The Guardian

Обновлено в 09:48
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Обновлено в 07:26
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«Эсперанс» победил «Гвадалахару» в матче за пятое место клубного ЧМ

Футболисты тунисского "Эсперанса" в серии пенальти победили мексиканскую "Гвадалахару" в матче за 5-е место клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ.
Обновлено в 11:04
Футбол

Ерохин: Играл в Стамбуле, атмосфера была горячей

Футболист рассказал, что игра проходила в Стамбуле при полном стадионе, поэтому атмосфера была очень горячей.
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У Панченко родился второй ребенок

В нынешнем сезоне Панченко провел за «Динамо» 13 матчей в РПЛ и забил 1 гол.
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Футбол

«Валенсия» потеряла еще одного футболиста из-за травмы

Полузащитник «Валенсии» Франсис Коклен пропустит три недели из-за травмы пятки.
Обновлено в 10:50
Футбол

Беленов признан лучшим игроком «Уфы» в декабре

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Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что знал о желании португальца покинуть "Реал" с января.
Обновлено вчера в 20:04
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ФК «Кубань» признан судом банкротом

В ноябре 2018 года футбольный клуб потребовал устранить временного управляющего Арбитражный суд Краснодарского края признал футбольный клуб "Кубань" банкротом, сообщает российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
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«Милан» нацелился на нападающего «Севильи»

Отношения между клубами находятся на высоком уровне после недавнего переезда Андре Силвы в «Севилью».
Обновлено в 09:52
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«Если бы не футбол, то стал бы дегустатором». Джикия рассказал о любви к еде и красному вину

Если бы не стал заниматься футболом, то был бы дегустатором. Пробовал бы разную еду и ездил по ресторанам.
Обновлено в 11:10
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