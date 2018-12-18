Футбол

УЕФА расследует антисемитские кричалки фанатов «Челси»
Sport24.ru
08:46

Инцидент произошел на матче Лиги Европы в Будапеште, где "Челси" встречался с "Види МОЛ" (2:2). В начале матча небольшая группа фанатов лондонцев исполняла антисемитские песни о болельщиках "Тоттенхэма".
Sport24.ru08:46

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«Челси» может сыграть матч Лиги Европы без зрителей. Виноват расизм и немного «Тоттенхэм»

Sport24.ru09:45

УЕФА начал расследование в отношении фанатов «Челси» за проявление расизма

Спорт-Экспресс08:23

УЕФА рассмотрит поведение фанатов «Челси» на матче ЛЕ на предмет дискриминации

Матч ТВ08:11

УЕФА рассмотрит поведение фанатов «Челси» на матче ЛЕ на предмет дискриминации

Sportbox.RU08:11

УЕФА расследует расистские выкрики болельщиков «Челси» на матче Лиги Европы

Чемпионат08:10

УЕФА расследует антисемитские кричалки болельщиков «Челси» в матче с «МОЛ-Види»

Sports.ru08:53

УЕФА может наказать болельщиков «Челси» за исполнение антисемитских песен

REGNUM15 декабря в 00:21
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Футбол

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Для именитого аргентинца «Золотая бутса» стала уже 5-й в карьере, что стало мировым рекордом.
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Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева

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Футболисты тунисского "Эсперанса" в серии пенальти победили мексиканскую "Гвадалахару" в матче за 5-е место клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ.
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Ерохин: Играл в Стамбуле, атмосфера была горячей

Футболист рассказал, что игра проходила в Стамбуле при полном стадионе, поэтому атмосфера была очень горячей.
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