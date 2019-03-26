УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020Чемпионат 05:00

УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

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