Футбол

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020Чемпионат 05:00

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 24 марта
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
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