Футбол

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020Чемпионат 05:00

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 24 марта
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

УЕФА оценил красивый пас Ахметова в матче с Казахстаном

Матч ТВ05:02

УЕФА оценил красивый пас Ахметова в матче с Казахстаном

Sportbox.RU05:02

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

Чемпионат05:00

Пас Ахметова пяткой в матче с Казахстаном получил признание УЕФА

Sport24.ru04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Хоккей

Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол

Футболистам Украины победу в Люксембурге принес автогол на 90-й минуте

В группе "В" лидирует Украина – 4 очка, а Люксембург сенсационно идет вторым – 3. У Португалии 2 очка, у Сербии – 1, у Литвы – 0.
Обновлено вчера в 17:45
Авто

Ferrari представила уникальный трековый суперкар

Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Спецпрокурор не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Доклад состоит из двух частей: в первой описываются действия России по вмешательству в выборы президента США в 2016 году, а во второй делаются выводы, причастно ли к ним окружение Трампа.
Обновлено вчера в 00:15
Политика

Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ

Телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил о давлении из-за заявленного судебного иска президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Политика

В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли пункт пропуска в ДНР

Обновлено в 05:06
Происшествия

В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека

Три человека погибли в ДТП с участием двух грузовиков вечером 25 марта в Вологодской области.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники

На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.
Обновлено вчера в 21:54
Энергетика

Эдуард Худайнатов решил построить второй НПЗ на Дальнем Востоке

Зачем нужен новый НПЗ в Хабаровске "Нефтегазхолдинг", принадлежащий экс-президенту "Роснефти" Эдуарду Худайнатов, планирует построить вторую очередь Хабаровского НПЗ на Дальнем Востоке, рассказал ИА "Хабаровский край сегодня" заместитель председателя краевого правительства — министр экономического развития Виктор Калашников.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В торговом центре в Баку произошел пожар

Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Транспорт

ГИБДД усложнит экзамен на получение водительских прав

Получить права в России скоро станет еще сложнее. В ГИБДД сообщили о серьезных изменениях в процедуре сдачи экзамена.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Единоборства

Глава UFC прокомментировал решение Макгрегора завершить карьеру

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Конора Макгрегора уйти из ММА и бросить карьеру.
Обновлено в 04:17
Происшествия

«Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным

Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет

Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.
Обновлено в 02:59
Политика

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны, которая произошла в понедельник.
Обновлено в 04:32
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин развлекается в Таиланде в компании транссексуалов

Исполнитель Стас Костюшкин отправился отдыхать в Таиланд, где он развлекается в компании транссексуалов.
Обновлено в 03:57
Политика

Володин: Трамп принял решение по Голанским высотам в обход СБ ООН

"Решение, которое принял президент США в отношении Голанских высот, игнорировав в основе своей диалог со всеми странами в рамках ООН, - это решение фактически принято в обход ООН и Совета Безопасности, поэтому все страны должны высказаться по этому вопросу", - сказал Володин.
Обновлено в 04:30
Политика

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Политика

Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

В Приморье спасли почерневшего от угольной пыли детеныша тюленя

Детеныша ларги доставили из Находкинского торгового порта в центр "Тюлень".
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Обновлено вчера в 12:51
Гаджеты

Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card

Компания Apple на презентации новых сервисов в Театре Стива Джобса в Купертино анонсировала выпуск виртуальной кредитной карты Apple Card, которая позволит оплачивать покупки по принципу Apple Pay.
Обновлено в 03:20
Политика

На Украине националистов законодательно приравняли к ветеранам войны

Закон о признании националистов участниками боевых действий вступил в силу на Украине.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ильзат Тоглокович Ахметов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ринат Леонидович Ахметов
Украинский бизнесмен
Украинский бизнесмен, политик, экономист, банкир, промышленник, миллиардер, с 1996 года президент футбольного клуба «Шахтёр» Донецк, основатель компании «Систем Кэпитал Менеджмент», депутат Верховной рады Украины от «Партии регионов», учредитель фонда «Эффективное управление» и благотворительного фонда «Развитие Украины». В августе 2014 года с целью оказания помощи всем мирным жителям Донецкой и Луганской области, пострадавшим в результате военных действий, был создан Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Состояние Ахметова оценено в▼ 3,4 млрд долларов и 4,6 млрд долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное