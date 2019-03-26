Футбол
УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020Чемпионат 05:00
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:44, Ашберн
Происшествия
16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой
Обновлено в 08:21
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Музыка
Шнуров объяснил роспуск группы «Ленинград»
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне 50-летнего юбилея
Эвелина Бледанс написала, что приближающийся 50-летний юбилей очень сильно давит на ее подсознание.
Обновлено в 08:46
Энергетика
Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля.
Обновлено в 09:11
Политика
Вышинского доставили в Подольский суд в Киеве
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Подольский суд Киева, где пройдет подготовительное заседание по его делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Политика
Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
Учительницу уволили из-за фото в купальнике
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на передачу "Человек и закон", учительнице русского языка и литературы в Барнауле пришлось уволиться из-за фото в купальнике.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Число новостроек в США в феврале упало на 8,7%
Количество новых домов в США в феврале снизилось на 8,7% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,162 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Обновлено в 08:52
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Здоровье
Ученые подсчитали, как много людей убивает сидячий образ жизни
Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни оказались связаны с каждой десятой ранней смертью человека в мире, большую часть которых можно предотвратить.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Экономика
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна рассказал о его состоянии
Обновлено в 07:33
Авто
Транспортный налог предлагают привязать к массе авто
Пока власти размышляют о том, как лучше урегулировать данный вопрос, в РОИ поступила инициатива дифференцировать налог по массе транспортного средства.
Обновлено в 05:36
Авто
Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo
Автомобиль разделит платформу с компактным Volvo XC40.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Происшествия
МВД начало служебную проверку в Элисте после драки правоохранителей
Представитель Главного управления собственной безопасности МВД России направлен в Элисту для контроля служебной проверки в отношении сотрудников ведомства, сообщила РБК официальный представитель министерства Ирина Волк.
Обновлено в 08:33
Политика
Нетаньяху представил Трампу и Путину свой план по Сирии
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам России и США свой план урегулирования ситуации в Сирии.
Обновлено в 09:20
Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Технологии
Сбербанк разрешит менять ПИН-код онлайн
В мобильном приложении Сбербанка появится функция смены ПИН-кода.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Пьяный водитель сбил инспектора ДПС
Один из инспекторов подошел к машине нарушителя и стал общаться с водителем.
Обновлено в 07:04
Футбол
Сборная Южной Кореи победила команду Колумбии в товарищеском матче
Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Колумбии в товарищеском матче.
Обновлено в 09:37