Футбол

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020Чемпионат 05:00

УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
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УЕФА оценил техничный пас Ахметова в матче с Казахстаном

Sportbox.RU05:02

УЕФА признала пас пяткой Ахметова лучшим техническим действием дня в отборе Евро-2020 (видео)

Советский спорт06:18

Пас Ахметова признан лучшим техническим действием воскресенья в отборе ЧЕ-2020

ТАСС05:25

УЕФА оценил техничный пас Ахметова в матче с Казахстаном

Матч ТВ05:02

УЕФА оценил передачу пяткой российского футболиста в матче с Казахстаном

Газета.Ru06:49

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

Чемпионат05:00

Пас Ахметова пяткой в матче с Казахстаном получил признание УЕФА

Sport24.ru04:56
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16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой

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В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
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Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне 50-летнего юбилея

Эвелина Бледанс написала, что приближающийся 50-летний юбилей очень сильно давит на ее подсознание.
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Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля.
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Вышинского доставили в Подольский суд в Киеве

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Подольский суд Киева, где пройдет подготовительное заседание по его делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 08:09
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Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Наука

Рост новых нейронов в мозге может продолжаться до глубокой старости

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Политика

Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.
Обновлено вчера в 10:49
Общество

Учительницу уволили из-за фото в купальнике

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на передачу "Человек и закон", учительнице русского языка и литературы в Барнауле пришлось уволиться из-за фото в купальнике.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика

Число новостроек в США в феврале упало на 8,7%

Количество новых домов в США в феврале снизилось на 8,7% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,162 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Обновлено в 08:52
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»

Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Здоровье

Ученые подсчитали, как много людей убивает сидячий образ жизни

Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни оказались связаны с каждой десятой ранней смертью человека в мире, большую часть которых можно предотвратить.
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Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Экономика

Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов

Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес

Друг Джигарханяна рассказал о его состоянии

Обновлено в 07:33
Авто

Транспортный налог предлагают привязать к массе авто

Пока власти размышляют о том, как лучше урегулировать данный вопрос, в РОИ поступила инициатива дифференцировать налог по массе транспортного средства.
Обновлено в 05:36
Авто

Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo

Автомобиль разделит платформу с компактным Volvo XC40.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
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Армия и оружие

Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Происшествия

МВД начало служебную проверку в Элисте после драки правоохранителей

Представитель Главного управления собственной безопасности МВД России направлен в Элисту для контроля служебной проверки в отношении сотрудников ведомства, сообщила РБК официальный представитель министерства Ирина Волк.
Обновлено в 08:33
Политика

Нетаньяху представил Трампу и Путину свой план по Сирии

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам России и США свой план урегулирования ситуации в Сирии.
Обновлено в 09:20
Финансы

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Космос

У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр

У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Политика

Президент Мексики потребовал от Испании извиниться за конкистадоров

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Сбербанк разрешит менять ПИН-код онлайн

В мобильном приложении Сбербанка появится функция смены ПИН-кода.
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Пьяный водитель сбил инспектора ДПС

Один из инспекторов подошел к машине нарушителя и стал общаться с водителем.
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Футбол

Сборная Южной Кореи победила команду Колумбии в товарищеском матче

Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Колумбии в товарищеском матче.
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Украинский бизнесмен, политик, экономист, банкир, промышленник, миллиардер, с 1996 года президент футбольного клуба «Шахтёр» Донецк, основатель компании «Систем Кэпитал Менеджмент», депутат Верховной рады Украины от «Партии регионов», учредитель фонда «Эффективное управление» и благотворительного фонда «Развитие Украины». В августе 2014 года с целью оказания помощи всем мирным жителям Донецкой и Луганской области, пострадавшим в результате военных действий, был создан Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Состояние Ахметова оценено в▼ 3,4 млрд долларов и 4,6 млрд долларов.
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