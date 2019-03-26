Футбол
УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020Чемпионат 05:00
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
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Политика
В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем
В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:41
Автоспорт
Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне
Обновлено вчера в 08:21
Политика
В Венесуэле объявили выходной в связи с отключением электричества
Правительство Венесуэлы приняло решение отменить рабочий день и занятия в учебных заведениях во вторник из-за отключения электричества в большинстве штатов страны.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход
Обновлено в 04:22
Наука
Бактерии могут распространятся по миру, «пролетая» тысячи километров
Исследователи из США изучили «молекулярные воспоминания» теплолюбивых бактерий, которые обитают в горячих источниках, и выяснили, что эти бактерии могут распространяться по воздуху на дальние расстояния самостоятельно, без «проводников» – людей или животных, сообщает пресс-служба Ратгерского университета.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Дело Мамаева и Кокорина поступило в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский районный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
В Туле боевая машина десанта столкнулась с внедорожником
В Туле произошло столкновение боевой машины десанта (БМД) и внедорожника, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Тульской области.
Обновлено в 07:43
Футбол
УЕФА открыл дисциплинарное дело о расизме в матче Черногории и Англии
УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Черногории и Англии (1:5).
Обновлено в 07:32
Экономика
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
Организаторы передвижной выставки «Сирийский перелом» вводят посетителей в заблуждение
Организаторы передвижной выставки "Сирийский перелом", на котором представлена трофейная военная техника из Сирии, вводят посетителей в заблуждение.
Обновлено в 08:03
Музыка
Шнуров объяснил решение о прощальном туре группы «Ленинград»
Обновлено в 07:51
Политика
США не допустят вмешательства «враждебных держав» в дела Венесуэлы
Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что США не допустят вмешательства "враждебных держав" в дела Венесуэлы.
Обновлено в 05:05
Футбол
Комитет РФС по этике оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей
Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2018/19 за высказывание в адрес темнокожих футболистов.
Обновлено в 08:05
Политика
Япония посчитала своей южную часть Курил в новом учебнике по истории
Япония решила обозначить в школьных учебниках исконными территориями страны южную часть Курильских островов.
Обновлено в 06:14
Финансы
ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк
Последние несколько лет ЦБ проводит расчистку банковского сектора. С 2013 года лицензий лишились почти 400 российских банков.
Обновлено в 08:02
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи
Обновлено в 05:44
Авто
Renault отзывает более 19 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 06:23
Происшествия
Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Польше столкнулись три военных грузовика США
Три военные грузовые машины армии США столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве.
Обновлено в 05:34
Хоккей
Трамп назвал себя поклонником Овечкина
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме победителя Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 06:16
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Экономика
Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении
Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
Обновлено в 07:54
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Политика
Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными
Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Авто
Ford может закрыть завод во Всеволожске до конца года
Американская корпорация Ford может закрыть завод во Всеволожске, где собирают модели Focus и Mondeo, до конца 2019 года, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 05:45
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Общество
Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице
В ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.
Обновлено в 07:40