Футбол

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020Чемпионат 05:00

УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
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УЕФА оценил передачу пяткой российского футболиста в матче с Казахстаном

Газета.Ru06:49

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

Чемпионат05:00

Пас Ахметова признан лучшим техническим действием воскресенья в отборе ЧЕ-2020

ТАСС05:25

УЕФА оценил техничный пас Ахметова в матче с Казахстаном

Sportbox.RU05:02

УЕФА оценил техничный пас Ахметова в матче с Казахстаном

Матч ТВ05:02

УЕФА признала пас пяткой Ахметова лучшим техническим действием дня в отборе Евро-2020 (видео)

Советский спорт06:18

Пас Ахметова пяткой в матче с Казахстаном получил признание УЕФА

Sport24.ru04:56
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Происшествия

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Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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Япония решила обозначить в школьных учебниках исконными территориями страны южную часть Курильских островов.
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Последние несколько лет ЦБ проводит расчистку банковского сектора. С 2013 года лицензий лишились почти 400 российских банков.
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В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
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Трамп назвал себя поклонником Овечкина

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
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