Футбол
УЕФА признал пас пяткой Ахметова перед голом Дзюбы скиллом дняEurosport.ru 09:17
УЕФА отметил передачу полузащитника сборной России и московского ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против команды Казахстана. Пас пяткой Ахметова разогнал голевую атаку. Мяч подхватил Денис Черышев, протащил его по левому флангу и прострелил на Артема Дзюбу, который забил.
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Экономика
ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк
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Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка
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Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.
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В Петербурге задержали предполагаемого пособника террористов
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге мужчину, подозреваемого в пособничестве деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба городского управления СК.
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У Кремля выкрали кабель правительственной связи
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Оставшаяся без миллионов Табакова Зудина отказалась побираться
Оставшаяся без миллионов Табакова Зудина отказалась побираться Актриса пытается всеми силами вернуть деньги, похищенные мошенниками.
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Китайская компания официально презентовала новый купеобразный кроссовер Xingyue (FY11), построенный на платформе Volvo XC40.
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Экономика
Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрах
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг).
Обновлено в 08:48
Происшествия
Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии
Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы приговорить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима.
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Легковушки Ford могут покинуть российский рынок
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Культура
Уральский театр представит на «Золотой маске» спектакль, посвященный Мариусу Петипа
Екатеринбургский "ТанцТеатр" 10 апреля представит на российском театральном фестивале "Золотая маска" на сцене театра Олега Табакова в Москве данс-спектакль "ПИЧ", посвященный 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.
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Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру
Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
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Украинская певица Maruv выложила в сети фото из России
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Россия осудила удар США по Афганистану
Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.
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В Сети появились фото Джигарханяна после выписки
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Союз театральных деятелей потребовал исключить Рудольфа Фурманова
Правление петербургского Союза театральных деятелей единогласно проголосовало за исключение директора театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из членов союза.
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Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
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