Футбол

УЕФА признал пас пяткой Ахметова перед голом Дзюбы скиллом дняEurosport.ru 09:17

УЕФА отметил передачу полузащитника сборной России и московского ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против команды Казахстана. Пас пяткой Ахметова разогнал голевую атаку. Мяч подхватил Денис Черышев, протащил его по левому флангу и прострелил на Артема Дзюбу, который забил.
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УЕФА оценил техничный пас Ахметова в матче с Казахстаном

Sportbox.RU05:02

УЕФА признала пас пяткой Ахметова лучшим техническим действием дня в отборе Евро-2020 (видео)

Советский спорт06:18

Пас Ахметова признан лучшим техническим действием воскресенья в отборе ЧЕ-2020

ТАСС05:25

УЕФА оценил передачу пяткой российского футболиста в матче с Казахстаном

Газета.Ru06:49

УЕФА оценил техничный пас Ахметова в матче с Казахстаном

Матч ТВ05:02

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

Чемпионат05:00

Пас Ахметова пяткой в матче с Казахстаном получил признание УЕФА

Sport24.ru04:56
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Экономика

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Впервые с 2015 года лицензия на осуществление банковских операций будет выдана Банком России вновь созданному банку, причем это будет кредитная организация со 100% участием российского капитала, прокомментировал "Газете.Ru" это событие в ЦБ.
Обновлено в 10:49
Здоровье

Жительница США перенесла инсульт во время занятий йогой

40-летняя жительница США получила инсульт во время занятий йогой.
Обновлено вчера в 10:17
Финансы

Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка

Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15
Технологии

Electronic Arts закроет офис в России

Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Генерал-майора ФСБ обнаружили мертвым в Москве

В квартире на севере Москвы нашли тело генерал-майора Федеральной службы безопасности. Офицера обнаружили мертвым в его доме 26 марта.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз

Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Политика

Путин встретился с президентом Ливана

Во время встречи Мишель Аун высказал надежду на то, что отношения с Россией будут только углубляться Глава Ливана Мишель Аун на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на то, что отношения с Россией будут только углубляться, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:55
Происшествия

СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Климова позировала десятилетнему сыну в прозрачном платье

В кадре 41-летняя артистка позирует у окон отеля на территории ОАЭ в белом полупрозрачном платье.
Обновлено в 06:55
Наука

Специалисты из Румынии разрабатывают «летающую тарелку»

В настоящее время эксперты заняты созданием сверхзвукового аппарата нового класса — летающей тарелки.
Обновлено в 08:48
Общество

Ирина Яровая перевоспитает трудных подростков

Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.
Обновлено в 11:29
Происшествия

В Петербурге задержали предполагаемого пособника террористов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге мужчину, подозреваемого в пособничестве деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 11:27
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Политика

Мадуро заявил о новых попытках дестабилизации Венесуэлы

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о новых попытках дестабилизации ситуации в стране из-за отключения электричества.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога

Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Политика

На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Оставшаяся без миллионов Табакова Зудина отказалась побираться

Оставшаяся без миллионов Табакова Зудина отказалась побираться Актриса пытается всеми силами вернуть деньги, похищенные мошенниками.
Обновлено в 12:28
Авто

Geely представила серийный кроссовер Xingyue на платформе Volvo

Китайская компания официально презентовала новый купеобразный кроссовер Xingyue (FY11), построенный на платформе Volvo XC40.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика

Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрах

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг).
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Трое российских военных погибли в Сирии в ходе боя с террористами

Обновлено в 00:21
Происшествия

Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии

Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы приговорить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима.
Обновлено в 10:53
Авто

Легковушки Ford могут покинуть российский рынок

Американский автопроизводитель Ford рассматривает варианты сокращения производства на территории России.
Обновлено в 05:32
Культура

Уральский театр представит на «Золотой маске» спектакль, посвященный Мариусу Петипа

Екатеринбургский "ТанцТеатр" 10 апреля представит на российском театральном фестивале "Золотая маска" на сцене театра Олега Табакова в Москве данс-спектакль "ПИЧ", посвященный 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.
Обновлено в 11:51
Общество

Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру

Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Музыка

Украинская певица Maruv выложила в сети фото из России

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Россия осудила удар США по Афганистану

Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

США отказались решать вопросы по спасению беженцев лагеря «Рукбан»

Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

В Сети появились фото Джигарханяна после выписки

Обновлено в 10:27
Общество

Союз театральных деятелей потребовал исключить Рудольфа Фурманова

Правление петербургского Союза театральных деятелей единогласно проголосовало за исключение директора театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из членов союза.
Обновлено в 09:26
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
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Ильзат Тоглокович Ахметов
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Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России.
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Ринат Леонидович Ахметов
Украинский бизнесмен
Украинский бизнесмен, политик, экономист, банкир, промышленник, миллиардер, с 1996 года президент футбольного клуба «Шахтёр» Донецк, основатель компании «Систем Кэпитал Менеджмент», депутат Верховной рады Украины от «Партии регионов», учредитель фонда «Эффективное управление» и благотворительного фонда «Развитие Украины». В августе 2014 года с целью оказания помощи всем мирным жителям Донецкой и Луганской области, пострадавшим в результате военных действий, был создан Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Состояние Ахметова оценено в▼ 3,4 млрд долларов и 4,6 млрд долларов.
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