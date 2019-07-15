Футбол

УЕФА принял рекордное количество заявок на билеты Евро-2020Pravda.Ru 07:36

УЕФА принял 19,3 миллиона заявок на билеты на Евро-2020. Это рекордное количество для чемпионатов Европы. Перед прошлым турниром во Франции было принять 11 миллионов заявок.
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Союз европейских футбольных ассоциаций получил рекордное количество заявок на билеты чемпионата Европы 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба УЕФА
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