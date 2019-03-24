УЕФА презентовал официальный талисман Евро-2020Евро-футбол.ру вчера в 16:31

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020-го года. Им стал маскот по имени Скиллзи.

Экономика Минфин предложил запретить переводы средств в онлайн-казино Министерство финансов России предложило закрепить в законодательстве запрет на перевод денег частными лицами организаторам онлайн-казино и нелегальных лотерей.

Политика Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайной тюрьме на Украине Бывший сотрудник Центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме, расположенной на территории мариупольского аэропорта на Украине.

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Гаджеты Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».

Политика Турция может разрешить россиянам приезжать без загранпаспортов Россияне могут получить возможность приезжать в Турцию по внутренним паспортам, без использования заграничных, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Энергетика Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта «Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.

Экономика Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Авто Продажи КамАЗа за два месяца выросли на 23% Всего рынок грузовиков в России за два месяца вырос на 3% в годовом выражении, до 8,7 тыс. шт. Доля КамАЗа на рынке достигла 50%.

Происшествия В Москве во время суда скончался мужчина Мужчина, выступавший истцом по гражданскому делу, скончался в здании Кузьминского суда Москвы, 25 марта сообщает РИА Новости.

Общество Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.

Музыка Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда» На прошлой неделе Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград».

Культура Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал о смысле акции 20 марта в Третьяковской галерее мужчина разделся до нижнего белья, которое, по словам очевидца, представляло собой «что-то вроде стрингов», быстрым шагом прошел несколько залов и ушел.

Политика Матвиенко предложила использовать труд заключенных в рамках госзаказа Труд осужденных можно использовать в рамках государственного и муниципального заказа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в верхней палате парламента.

Экономика Проект Московского транспортного узла вызвал нарекания Генпрокуратуры Генеральная прокуратура нашла ряд нарушений, допущенных в ходе заключения и выполнения контрактов на строительство инфраструктуры Московского транспортного узла (МТУ) в период 2012—2018 годов.

Политика Россия может сохранить транзит газа через Украину Напомним, что настоящий контракт на транзит газа через границу истекает 31 декабря 2019 года.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Политика К границе США направился новый караван мигрантов Поток мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, направился от границы Мексики с Гватемалой в США.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.

Шоу-бизнес Юрий Николаев опроверг информацию о госпитализации Ранее в СМИ сообщили, якобы ведущий попал в больницу после того, как упал в обморок.