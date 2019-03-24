Футбол

УЕФА презентовал официальный талисман Евро-2020Евро-футбол.ру вчера в 16:31

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020-го года. Им стал маскот по имени Скиллзи.
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УЕФА представил талисман чемпионата Европы 2020 года

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УЕФА представил талисман чемпионата Европы 2020 года

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