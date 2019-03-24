Футбол
УЕФА презентовал официальный талисман Евро-2020Евро-футбол.ру вчера в 16:31
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020-го года. Им стал маскот по имени Скиллзи.
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Экономика
Минфин предложил запретить переводы средств в онлайн-казино
Министерство финансов России предложило закрепить в законодательстве запрет на перевод денег частными лицами организаторам онлайн-казино и нелегальных лотерей.
Обновлено в 07:03
Спорт
Йоханнес Бё заработал рекордные призовые в истории биатлона
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Политика
Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайной тюрьме на Украине
Бывший сотрудник Центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме, расположенной на территории мариупольского аэропорта на Украине.
Обновлено в 06:39
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Югославский генерал рассказал о нападении НАТО
Нападение НАТО на Югославию стало «коллапсом международного права».
Обновлено в 07:02
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом
Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
Обновлено в 03:39
Политика
Турция может разрешить россиянам приезжать без загранпаспортов
Россияне могут получить возможность приезжать в Турцию по внутренним паспортам, без использования заграничных, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 06:41
Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта
«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Авто
Продажи КамАЗа за два месяца выросли на 23%
Всего рынок грузовиков в России за два месяца вырос на 3% в годовом выражении, до 8,7 тыс. шт. Доля КамАЗа на рынке достигла 50%.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Израиль отправил к сектору Газа войска
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Москве во время суда скончался мужчина
Мужчина, выступавший истцом по гражданскому делу, скончался в здании Кузьминского суда Москвы, 25 марта сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:47
Общество
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах
В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Музыка
Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»
На прошлой неделе Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград».
Обновлено в 07:25
Культура
Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал о смысле акции
20 марта в Третьяковской галерее мужчина разделся до нижнего белья, которое, по словам очевидца, представляло собой «что-то вроде стрингов», быстрым шагом прошел несколько залов и ушел.
Обновлено в 03:20
Политика
Матвиенко предложила использовать труд заключенных в рамках госзаказа
Труд осужденных можно использовать в рамках государственного и муниципального заказа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в верхней палате парламента.
Обновлено в 06:14
Экономика
Проект Московского транспортного узла вызвал нарекания Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура нашла ряд нарушений, допущенных в ходе заключения и выполнения контрактов на строительство инфраструктуры Московского транспортного узла (МТУ) в период 2012—2018 годов.
Обновлено в 05:16
Политика
Россия может сохранить транзит газа через Украину
Напомним, что настоящий контракт на транзит газа через границу истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 07:25
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Кино
Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн
Обновлено в 03:34
Политика
К границе США направился новый караван мигрантов
Поток мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, направился от границы Мексики с Гватемалой в США.
Обновлено в 00:00
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Юрий Николаев опроверг информацию о госпитализации
Ранее в СМИ сообщили, якобы ведущий попал в больницу после того, как упал в обморок.
Обновлено вчера в 13:24
Культура
Более 90 мероприятий пройдет в Москве в 2019 году в рамках Года театра
Как уточняется в сообщении, при поддержке департамента состоится около 40 гастрольных выездов московских театров по России и за рубежом.
Обновлено в 05:40