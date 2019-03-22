Футбол

УЕФА предъявил Неймару обвинения за критику судей матча «ПСЖ» — «МЮ»РБК 13:47

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА в ближайшее время рассмотрит дело нападающего «ПСЖ» Неймара. Футболисту предъявлены обвинения в оскорблении официальных лиц после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
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УЕФА предъявил обвинения Неймару за оскорбления главного арбитра матча «ПСЖ» – «МЮ»

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УЕФА открыл дело в отношении Неймара за оскорбление судей после матча с «МЮ»

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УЕФА предъявил Неймару обвинения за критику работы арбитров

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УЕФА открыл дело в отношении Неймара, оскорбившего судей матча «ПСЖ» — «МЮ»

Sport24.ru11:42

УЕФА предъявил Неймару обвинение за критику судей после матча с «МЮ»

Матч ТВ12:09

УЕФА выдвинул обвинения Неймару за критику судей после матча с «МЮ»

Sports.ru11:25
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