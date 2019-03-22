Футбол
УЕФА предъявил Неймару обвинения за критику судей матча «ПСЖ» — «МЮ»РБК 13:47
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА в ближайшее время рассмотрит дело нападающего «ПСЖ» Неймара. Футболисту предъявлены обвинения в оскорблении официальных лиц после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
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